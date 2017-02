Concorrência vai ficar maior no ataque

O momento inspirado de Léo Gamalho, a espera pela recuperação física de Walter, a qualidade de Tiago Luís e a dedicação de Carlos Eduardo não são suficientes para o ataque do Goiás. O clube foi buscar o atacante Aylon, que será emprestado pelo Inter ao alviverde até o fim de 2017. Com a chegada do gaúcho, a concorrência vai aumentar por uma vaga no setor ofensivo.

Carlos Eduardo, que marcou um dos gols da vitória por 4 a 2 sobre o Itabaiana na Copa do Brasil, garante não se importar com mais um atacante no elenco. “A concorrência sempre é boa. Quanto mais, melhor o trabalho fica. Vou buscar sempre meu espaço”, diz o jogador. Mas o jovem de 20 anos mostra personalidade: “Se depender de mim, não saio (do time)”. A bronca está com o técnico Gilson Kleina.

Aylon rodou por clubes menores do Rio Grande do Sul até chegar ao Inter em 2014. Apesar de não sair das categorias de base do colorado, segue tendência no clube, que geralmente opta por emprestar seus valores para contratar medalhões.

O atacante de 24 anos não teria espaço com Antônio Carlos Zago neste início de temporada já que o clube negociou para contratar Marcelo Cirino, do Flamengo, e Willian Pottker, da Ponte Preta. Carlos, ex-Atlético/MG, também chegou.

Em 2015, Aylon passou pelo primeiro empréstimo e disputou a Série B pelo Paysandu. Voltou ao Inter no ano passado e fez boa temporada, apesar do rebaixamento da equipe colorada.

Segundo Carlos Eduardo, o Goiás terá, com a chegada do novato, briga leal. Ele valoriza o sentimento de grupo do elenco. “As contratações desse ano foram muito boas. No papel, no ano passado, os jogadores eram mais evoluídos, mas não tinham a união e garra dos que estão aqui”, disse, acrescentando que os atletas esmeraldinos “têm caráter, não querem fazer sacanagem com ninguém”.

Além de Aylon e dos quatro jogadores que têm se alternado no ataque do Goiás, outras opções para a posição no elenco são Sandes Neto, Dodô, Medina e Jarlan, que estão longe da briga por vaga como titular. Pela 6ª rodada do Goianão, o alviverde enfrenta a Aparecidense, amanhã, às 19h30.