Conciliar estudos é desafio

Mesmo com talento para a pouca idade, pilotar não é algo tão simples assim para Bárbara. Melhores do que os seus resultados nas pistas têm de ser as notas na escola. Estudante do 2º ano do ensino médio em um colégio particular de Goiânia, ela se divide entre aulas, viagens e provas para conseguir conciliar as duas atividades. “Por causa das competições, acabo fazendo a...