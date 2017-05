Competição de MMA com três disputas de cinturões acontece neste final de semana em Goiânia

Com três disputas de cinturões, o Brazilian Fight Talents acontece no próximo sábado (13), a partir das 14h30, no Ginásio de Esportes do Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. As lutas amadoras que sempre antecedem as lutas principais ganharam um evento exclusivo, garante a equipe organizadora, Np Fight Brasil MMA.

A edição chega reformulada no universo dos esportes de combate da capital goiana, mas com o mesmo conceito de revelar futuros campeões do Centro-Oeste.

“Daqui saíram atletas que hoje estão na categoria profissional, prontos para encararem qualquer octógono do país.”, assim afirmou Fernando Rodriguez, presidente do Np Fight Brasil MMA.

Serviço:

Brazilian Fight Talents

Data: 13 de maio

Horário: A partir das 14:30

Local: Ginásio do Balneário - Goiânia / Goiás

Ingressos: 20,00