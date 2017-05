Como o time do coração, Edson Morales foi campeão no fim de semana

Na principal categoria do Goiás Superbike, a SBK Pró, o esmeraldino Edson Morales comemorou, como fez seu time do coração a poucos quilômetros do autódromo de Goiânia, mais um título. Na 2ª etapa da temproada, o piloto conseguiu uma virada na reta final. A vitória foi conseguida apostando na eficácia da moto recém-reformada.

O piloto relatou as dificuldades da prova. “Tive problema com a moto na última corrida. Só consegui repor as peças na sexta-feira. Entrei na pista alternando a velocidade, para não forçar muito. Deu certo”, explicou Edson Morales.

Edson Morales corre com o apoio do Goiás Esporte Clube. Além de carregar o escudo do clube na moto, o campeão da SBK Pró também torce pelo time esmeraldino, que no domingo conquistou o tricampeonato goiano no Estádio Serra Dourada.

Na categoria 300cc Sport, Indiana Munoz liderou a prova, mas foi desclassificada por critérios técnicos. O troféu, então, foi para as mãos de Cláudio Roberto. Ele fez um milésimo de segundo a menos que o 2º colocado do dia, Rafael Rosa. Os pilotos chegaram tão colados que a torcida só conseguiu descobrir o vencedor depois de anunciada a cronometragem. Já na 300cc Master, quem venceu foi Josué Ferreira.

Pela 600cc, o brasiliense Ricardo Juliani e o paulista André Veríssimo foram os protagonistas. Do início ao fim da prova, os pilotos ficaram um na cola do outro. Na última volta, André forçou o máximo que conseguiu e acabou vencendo a corrida. O campeão da SBK Light foi Rivaldo Viturino. Na Naked, quem liderou foi Salvador Amaral.

Na 150cc, mais conhecida como categoria de base, 20 pilotos estavam inscritos. O atual líder, Matheus Barbosa, teve problemas com a moto e ficou fora da disputa pela ponta. Isso abriu margem para outros concorrentes. Melhor para Wender Chaves que, apesar de ter largado na 6ª posição, teve um bom rendimento ao longo da prova e cruzou a linha de chegada em 1º.

Veja os primeiros colocados da 2ª etapa do Goiás Superbike



SBK Pró

1º Edson Morales

2º Juninho Trudes

3º Ian Lucas



SBK Light

1º Rivaldo Viturino

2º Luciano Lima

3º Pedro Henrique Bridi



Naked

1º Salvador Amaral

2º Bruno Barros

3º Gustavo Cunha



600cc

1º André Veríssimo

2º Ricardo Juliani

3º Jefferson Timo



300cc Sport

1º Cláudio Roberto

2º Rafael Rosa

3º Wylkson Ribeiro



300cc Master

1º Josué Ferreira

2º Waldinei Chaves

3º Gerson Cardoso



150cc

1º Wender Chaves

2º Winicius Alves

3º Wylkson Ribeiro