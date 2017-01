Comissão técnica mantém programação de trabalho

Como Marcelo Cabo não esteve nos treinos programados para segunda-feira e ontem, a comissão técnica do Atlético mantém a rotina de trabalho. Já prepara o time para o amistoso em Aparecida de Goiânia, diante da Aparecidense, sábado. Rodolfo Oliveira, auxiliar técnico que veio do Rio, em maio, com Marcelo Cabo, manteve rotina de trabalho ao lado de João Paulo Sanches, o a...