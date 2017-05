Comerciante ignora vantagem esmeraldina e prepara faixas para Goiás e Vila

Quando o árbitro Eduardo Tomaz apitar o fim do clássico neste domingo (7), apenas uma torcida poderá gritar que é campeã e colocar a faixa no peito. Mesmo com boa vantagem para o Goiás, após vencer por 3 a 0 o primeiro jogo da final, o campeão não está decidido e isso influencia diretamente no trabalho de Romilda Silva, de 48 anos, que produz faixas artesanais. Há 20 anos, torcedor...