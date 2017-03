Comandado por interino, Goiás vence Crac de virada na Serrinha

Jogando para um público de 600 pessoas na Serrinha, o Goiás teve de suar muito para vencer o Crac, por 3 a 2, na 1ª rodada do 3º turno da fase da classificação do Campeonato Goiano. Barrado do time titular, Aylon veio do banco de reservas para garantir a vitória esmeraldina.

Com o resultado, o Goiás chegou a 21 pontos e lidera o Grupo A do Campeonato Goiano, um mais que o Vila Nova e dois a menos que a Aparecidense, líder da classificação geral. O Crac, por sua vez, segue o martírio para fugir do rebaixamento. Com 8 pontos, o Leão do Sul é lanterna do Grupo A.

O Goiás volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, para fazer clássico com o Vila Nova pela 2ª rodada do 3º turno. O técnico Sílvio Criciúma poderá contar novamente com o volante Victor Bolt, que cumpriu suspensão automática. Por outro lado, Léo Sena recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Na próxima rodada o Leão do Sul está de folga e só volta a campo no dia 29 de março, quarta-feira, contra o Itumbiara no Genervino da Fonseca.

O jogo

Jogando fora de casa, o Crac começou no ataque e obrigou Marcelo Rangel a trabalhar ainda no primeiro minuto de jogo. Após o susto, o Goiás começou a ficar mais no ataque e concentrava seus ataques pelo lado direito com o atacante Carlos Eduardo.

Só que o Leão do Sul queria aprontar e abriu o placar com Frontini, aos 16 minutos. O atacante hostilizado na Serrinha, pelo seu passado no rival Vila Nova, teve frieza para concluir jogada de linha de passe dos visitantes.

Assim como na última partida, o garoto Otacildo foi quem buscou o empate. Após jogada da esquerda para direita, aos 26 minutos, Pedro Bambu chutou cruzado e a bola encontrou Otacildo dentro da área. O garoto não desperdiçou e deixou tudo igual na Serrinha.

Com quase o dobro da idade de Otacildo, Frontini estava mesmo com vontade de ser o protagonista da noite. Aos 34 da etapa inicial, o cruzamento veio da esquerda e sobrou mais uma vez para o camisa 9. Frontini, livre na área, venceu Marcelo Rangel e ampliou.

Pressionado, o Goiás voltou para o segundo tempo procurando o empate. Aos 4, Tiago Luís tentou em cobrança de falta, do mesmo local que havia marcado sobre o Goianésia, mas dessa vez mandou à direita do gol. Aos 18, o atacante tenta novamente de falta e manda sobre o gol.

Foi através da bola parada que o Goiás chegou ao empate, aos 22 minutos. O meia Juan levantou na área na medida para Aylon, que deu seu primeiro toque na bola após substituir Patrick. Vindo do banco, Aylon estava predestinado. Aos 33, o atacante aproveitou cruzamento e, de cabeça, virou para o Goiás. Após a virada, coube ao Goiás segurar a vitória para assumir a liderança do Grupo A.

Ficha Técnica

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Hederson Leão e Márcio Soares

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick (Aylon); Toró (Thalles), Léo Sena e Juan; Carlos Eduardo, Otacildo e Tiago Luís (Ramires). Técnico: Sílvio Criciúma

Crac: Bruno Colaço; Rodrigo Dias, Sílvio, Rafael Morisco e Jean; Gilberto, Levi, Francesco (Nino Guerreiro) e Gabriel Davis (Robertinho); Zé Uilton (Marcelo Marciel) e Frontini. Técnico: Alexandre Barroso

Gols: Frontini aos 16’ e aos 34’ do 1º tempo (Crac); Otacildo aos 26’ do 1º tempo, Aylon aos 22’ e aos 33’ do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Gilberto, Jean, Levi, Frontini (Crac); Toró, Léo Sena, Everton Sena (Goiás)

Público: 586 pagantes

Renda: R$ 6.765,00