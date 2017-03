Com vaga na Copa-2018, Tite diz que dará novas oportunidades na seleção

Com a vaga garantida para a Copa do Mundo-2018, o técnico da seleção brasileira, Tite, afirmou que dará oportunidades para novos jogadores.

O Brasil garantiu vaga no Mundial da Rússia com quatro rodadas de antecipação após a vitória sobre o Paraguai por 3 a 0, nesta terça-feira (28), no Itaquerão, e contou com as derrotas do Equador para a Colômbia por 2 a 0 e do Uruguai para o Peru por 2 a 1.

Assim, chegou a 33 pontos, contra 22 da Argentina, quinta colocada e que hoje estaria classificada para a repescagem.

"No momento de classificação, abre perspectivas. Agora, como aconteceu contra a Colômbia, abre oportunidade para outros jogadores atuarem. Otimizarem, para outras oportunidades acontecerem", disse Tite durante a entrevista coletiva após o triunfo sobre o Paraguai

"Vai ter hoje uma caipora [um copão de caipirinha] desse tamanho", disse o treinador assim que soube da classificação matemática para o Mundial.

Tite afirmou que ainda não vê a seleção brasileira pronta. De acordo com o treinador, a equipe precisa se consolidar.

"Na medida que tu repete o desempenho, e não oscila, tu vai criando consistência. É encontrar, se consolidar. Ela [a equipe] não está pronta. Lembro que era o primeiro jogo nosso [contra o Equador], tava com a perna bamba, relaxada. Não lembro nem com quantos pontos estávamos. A gente ganhou e estava em quinto.

Tamanha é a preocupação e responsabilidade. Aquele primeiro jogo deu a confiança para a gente evoluir", afirmou ele, que conquistou a oitava vitória consecutiva no comando da seleção em jogos oficiais.