Com um a menos, Atlético empata com Aparecidense no Olímpico

Se a tendência era um confronto equilibrado, Atlético e Aparecidense confirmaram a previsão e fizeram uma partida nivelada, com clima de decisão, no Estádio Olímpico. No entanto, a partida, que contou com 1.053 torcedores pagantes, não teve vencedor. O placar final do duelo foi o empate por 1 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Goiano.

Com o resultado, o Atlético, agora com 18 pontos, se aproximou da classificação à fase semifinal. O Anápolis empatou com o Rio Verde (1 a 1), mas ainda tem chances de avançar, como também o Goianésia. Goianésia e Anápolis têm 13 pontos.

Já classificada, a Aparecidense mantém o topo do Grupo B com 25 pontos, mas pode perder a liderança geral da competição para o Goiás, que joga nesta noite contra o Iporá.

O Atlético volta a campo no próximo sábado (1º), às 16 horas, no Jonas Duarte, para fazer o duelo com o Anápolis, pela 14ª rodada do Goianão. Em caso de vitória atleticana, a vaga rubro-negra na semifinal estará garantida.

Suspenso após expulsão na partida desta quarta, o volante Silva desfalca o Dragão. Na próxima rodada, a Aparecidense está de folga e só volta a campo no 9 de abril, domingo, pela 15ª rodada quando duela com o Anápolis no Annibal Batista de Toledo.

Primeiro tempo

Jogando fora de casa, a Aparecidense começou no ataque e assustou a torcida atleticana duas vezes com menos de dez minutos de jogo. Primeiro com Tozin. Aos 5 minutos, o atacante do Camaleão recebeu livre dentro da área do Atlético, driblou o goleiro Kléver, mas perdeu o ângulo. Na finalização cruzada, ninguém completou. Logo em seguida, Aleílson fintou para cima do volante Silva e bateu com perigo da entrada área.

O Atlético apresentava muitas dificuldades para chegar ao ataque e a situação rubro-negra piorou aos 23 minutos quando o volante Silva, improvisado na zaga, fez duas faltas no período de quatro minutos e acabou expulso.

Não demorou muito para o castigo ao Atlético chegar. Com um jogador a mais, a Aparecidense partiu para cima e na bola parada chegou ao primeiro gol da partida. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Aleílson desviou na primeira trave e abriu o placar no Olímpico.

Pressionado, o Atlético, apoiado por sua torcida, chegou ao gol de empate ainda na primeira etapa. Se aproveitando da maior fragilidade do rival, o Dragão, também na bola parada, deixou tudo igual com Roger Carvalho. Esse foi o 10º gol sofrido pela Aparecidense no campeonato, o 9º em uma jogada originada de bola parada.

Segundo tempo

Parecia replay do início do jogo, mas era apenas o começo do segundo tempo. A Aparecidense tomou frente nas principais jogadas ofensivas da partida, enquanto o Atlético se postou defensivamente buscando assustar nos contra-ataques. Foi justamente em subida rápida ao ataque que Jorginho quase colocou o Atlético em vantagem. Aos 12 minutos, após a zaga do Camaleão afastar cruzamento, o meia pegou de primeira tirando tinta da trave do goleiro Pedro Henrique.

A previsão de um jogo equilibrado se confirmou, porém, apenas a partir da metade do segundo tempo. Tanto Atlético como Aparecidense buscaram a todo instante ampliar o marcador. No entanto, ambos vacilavam na falta de pontaria e em erros no último passe.

Aos 42 minutos, saiu a melhor chance da etapa final. Negueba soltou um chutaço que parou no travessão do arqueiro do Camaleão. O resultado, no entanto, acabou mesmo no 1x1.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Olímpico

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Tiago Gomes e Hederson Leão

Atlético: Kléver; Silva, Bonfim, Roger Carvalho e Wanderson; Abuda, João Felipe (Daniel Borges), Jorginho, Negueba e Willians (Junior Viçosa); João Pedro (Bruno Pacheco). Técnico: Marcelo Cabo.

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Robson, Mirita e Helder; Abuda, Klécio (Liniker | Lucas), Elias (Thiago Rômulo) e Robert; Tozin e Aleílson. Técnico: Zé Teodoro.

Gols: Aleílson aos 30’ do (Aparecidense), Roger Carvalho, aos 40’ do 1º tempo (Atlético)

Cartões Amarelos: Bonfim, Silva (Atlético), Robson, Klécio, Aleílson, Robert, Rafael Cruz (Aparecidense)

Cartão vermelho: Silva (Atlético)

Público pagante: 1.053

Público presente: 1.632

Renda: R$ 16.155,00