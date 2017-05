Com um a mais na etapa final, Vila Nova empata sem gols com o Juventude no Serra

A dificuldade em vencer jogos dentro de casa na Série B, continua para o Vila Nova. Na estreia do time no Serra Dourada, o colorado recebeu o Juventude, nessa sexta-feira (19) e em uma partida sem emoções durante os 90 minutos, o jogo terminou empatado sem gols.

O destaque positivo ficou para a estreia do lateral-esquerdo Gastón, que se portou muito bem na parte defensiva, quem também estreou e teve uma boa movimentação foi o meia Alan Mineiro. Além dos dois, o zagueiro Guilherme Teixeira e o atacante Tiago Adan também fizeram sua primeira partida com a camisa colorada.

Com o empate, o colorado continua invicto na Série B e agora soma 4 pontos, na 4ª colocação. O Vila Nova volta a campo no próximo sábado (27), às 16h30, no Estádio Frasqueirão, para enfrentar o ABC. Já o Juventude recebe o Paraná, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo

Vila Nova e Juventude começaram a partida com o freio de mão puxado, as duas equipes não estavam querendo se expor. O Juventude era quem tentava propor o jogo, já o Vila, mesmo em casa, buscava explorar os contra-ataques. Com os times bastante retraídos, a primeira boa oportunidade do jogo só surgiu aos 17 minutos, quando Ramon colocou a bola na cabeça do centroavante Tiago Marques, que cabeceou, mas sem direção.

A resposta do Tigre veio aos 21 minutos. O goleiro Matheus do Juventude tentou sair jogando e entregou a bola nos pés de Mateus Anderson, que carregou, driblou para a esquerda e bateu no ângulo, porém a bola acabou saindo pela linha de fundo. Com mais posse de bola, o Juventude explorava a velocidade do atacante Ramon, que aos 25 minutos chegou pela direita e cruzou para Leílson, que bateu de primeira, mas a bola raspou a trave do goleiro Elisson.

A partir dos 30 minutos o colorado melhorou na partida e começou a sair para o jogo, aos 34 minutos, o Vila teve a sua melhor chance na partida. Patrick Leonardo recebeu na esquerda e cruzou para Mateus Anderson, que acertou um chute no canto esquerdo do arqueiro do Juventude, porém a bola passou raspando a trave.

O segundo tempo deixou muito a desejar, o Vila Nova tentava criar algumas jogadas, porém o sistema de armação colorado estava pouco inspirado, já o Juventude voltou para a etapa final para se defender e a partida ficou bastante monótona. O primeiro e único lance de perigo da parte final só surgiu aos 22 minutos, quando Wallyson serviu Tiago Adan, que na cara do gol demorou para bater e a defesa chegou afastando.

A partida parecia que ganharia emoções a partir dos 29 minutos, quando o zagueiro Ruan foi expulso, porém o Vila Nova não conseguiu aproveitar a partida com um homem a mais e com vaias da torcida, a partida encerrou com um empate sem gols.

FICHA TÉCNICA

Local: Serra Dourada

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Vila Nova: Elisson; Maguinho, Alemão (Guilherme Teixeira), Wesley Matos, Gastón; PH, Geovane, Moraes Júnior (Alan Mineiro); Mateus Anderson, Wallyson, Patrick Leonardo (Tiago Adan); Técnico: Hemerson Maria.

Juventude: Matheus; Tinga, Domingues, Ruan, Pará; Pará, Fahel, Lucas, Leílson, Juninho (Michael); Tiago Marques (Diego Felipe), Ramon (Caprini); Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Público: 2.543

Renda: R$ 40.825,00