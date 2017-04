Com três times goianos no torneio, tabela da Série D é divulgada

A CBF divulgou a tabela da 1ª fase da Série D do Brasileiro, que terá 68 clubes brigando por 4 vagas à Série C de 2018. O futebol goiano vai ter 3 representantes: Anápolis, Aparecidense e Itumbiara. Ambos ficam em grupos diferentes. O torneio começa no dia 21 de maio e a 1ª rodada será fechada no dia 22, com o jogo Aparecidense x Luziânia, às 19h30, em Aparecida de Goiânia.

O Itumbiara estreia em casa no dia 21 de maio, contra o Audax, às 16 horas. Já o Anápolis joga fora, contra o Ceilândia/DF, às 16 horas. Os grupos dos times goianos ficaram assim: Grupo A10 (Anápolis, Sinop/MT, Ceilândia/DF e Comercial/MS), Grupo A11 (Aparecidense, Luziânia/DF, Sete de Setembro/MS e União/MT) e o Grupo A12 (Itumbiara, URT/MG, Audax/SP e Portuguesa/RJ).