Com time bastante modificado, Goiás viaja para enfrentar Figueirense

Com sete alterações no time titular, o técnico Argel Fucks definiu a equipe que viaja para enfrentar o Figueirense, jogo marcado para sábado, às 19 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O treinador esmeraldino ainda busca a formação ideal com as peças que tem em mãos.

Após a derrota para o Oeste, na última sexta-feira, alguns jogadores titulares foram remanejados para equipe B. Com isso, o treinador já não poderia repetir a escalação. Além disso, outros jogadores voltaram de suspensão automática e representam mais mexidas no time. Na procura do encaixe da equipe, Argel Fucks ainda lançou mão de escolhas técnicas para formar a escalação titular.

Com isso, o Goiás terá apenas quatro remanescentes da última partida: o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro David Duarte, o volante Willians e o atacante Carlos Eduardo. O time está definido com: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Victor Bolt, Ramires e Andrezinho; Carlos Eduardo e Gustavo.

O treinador não poderá contar com os zagueiros Fábio Sanches, Matheus Ferraz e Bruno Aguiar, o lateral direito Tony, o volante Elyeser e o meia Léo Sena, todos se recuperam de lesões.

Com 23 pontos, o Goiás ocupa a 14ª colocação, mas possui mesma pontuação do Luverdense-MT, 17º colocado que abre a zona do rebaixamento. Na degola está o adversário do Goiás deste sábado, o Figueirense ocupa a 18ª colocação com 20 pontos.