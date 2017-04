Com semana livre, Cabo diz que Atlético precisa corrigir erros para reverter semifinal

Após a derrota no jogo de ida da fase semifinal do Campeonato Goiano para o rival Goiás, o Atlético terá a semana livre de treinamentos visando o segundo jogo da eliminatória Estadual. O período, inclusive, servirá para correções de situações observadas pelo técnico Marcelo Cabo durante o duelo deste domingo. Na visão do treinador do Dragão, o revés foi decidido no detalhe e o resultado poderia ter sido favorável ao Atlético pelas chances criadas pelo time rubro-negro.



“Vamos trabalhar bem durante a semana e buscar reverter essa situação desfavorável. Tivemos chances reais de fazer mais gols e agora precisamos trabalhar em cima de coisas que entendemos que precisam ser melhoradas”, destacou Marcelo Cabo.

O comandante fez questão de salientar que ainda restam 90 minutos para serem disputados na semifinal, mas lembrou que jogos decisivos não podem contém erros. “O time (Atlético) conseguiu respeitar o esquema tático que idealizamos. Depois do gol do (Junior) Viçosa tivemos chances de virar o jogo, mas infelizmente pagamos o preço por não ter matado jogo”, frisou Marcelo Cabo.