Com Rogério Mancini, Goiânia se reapresenta para a disputa da Divisão de Acesso

No futebol profissional, o ano de 2017 começou oficialmente para um dos clubes mais tradicionais do futebol goiano. O Goiânia, que não disputa à elite estadual há dez anos, se apresentou pela primeira vez na temporada, na Vila Olímpica, sede do clube, na manhã desta terça-feira (25), visando a disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.



A apresentação, que teve a presença de poucos torcedores, ficou marcada pela aparição da nova comissão técnica encabeçada pelo treinador Rogério Mancini, ex-Vila Nova, e de parte do novo elenco do Galo.



Ao todo, 13 jogadores foram anunciados pela direção do clube - metade presente no primeiro dia de treinamento. O estafe alvinegro, no entanto, salientou que o número de atletas deve aumentar nos próximos dias. "Vamos trabalhar com um elenco de um pouco mais de 20 jogadores, tentando na medida do possível mesclar com atletas do sub-20", explicou o Superintendente de Futebol Raimundo Queiroz.



O Goiânia é integrante do Grupo A, que tem ainda o Aparecida, Trindade, Santa Helena e ASEEV. No Grupo B estão: Novo Horizonte, Monte Cristo, Grêmio Anápolis, Anapolina e América. Para o técnico Rogério Mancini, o clube não desponta como favorito ao título, mas frisa que o principal objetivo da equipe é avançar à fase semifinal “e fazer o mata-mata, acho que com 15 pontos temos uma garantia”, complementou o treinador.



A estreia do Galo na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano será no dia 29 de maio diante do Aparecida, no Estádio Olímpico. Lembrando que o formato da competição é o mesmo utilizado na 1ª divisão do Estadual.