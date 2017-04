Com retranca perfeita, Juventus segura Barça e avança na Champions

Com uma postura defensiva perfeita, a Juventus conseguiu segurar o empate em 0 a 0 contra o Barcelona, no Camp Nou, nesta quarta-feira (19) e garantiu sua classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Como tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 0, os catalães precisavam marcar quatro gols para avançar na competição. Esperando apenas os contra-ataques, a Velha Senhora deixou o Barcelona - com suas principais estrelas Messi, Neymar e Suarez - dominar e buscar o resultado. Mas, a aplicação e a disciplina tática impediram o trio "MSN" de brilhar.

Que isso, Messi?! A bola ficou pedindo para ser chutada na cara de Buffon e ele fez isso aí! #CasaDaChampions pic.twitter.com/pJ9S40NjXu — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 19 de abril de 2017

A grande chance da Juve veio só no início do segundo tempo, quando logo aos 4 minutos, Cuadrado chutou rente à trave. No mais, os italianos usaram sua sólida defesa para garantir o empate sem gols.

Neymar sai desolado de campo. Barça eliminado, Juve avança pic.twitter.com/HB0Ez0ACBr — globoesportecom (@globoesportecom) 19 de abril de 2017

Agora, a Juventus se une a Monaco, Real Madrid e Atlético de Madri para o sorteio das semifinais do torneio mais importante da Europa, que ocorre nesta sexta-feira (21). Os jogos serão disputados nos dias 2 e 3 e 9 e 10 de maio. A grande final da Champions ocorre no dia 3 de junho, no Millenium Stadium, na cidade de Cardiff, no País de Gales.