Com reconhecimento de pista e testes iniciais, etapa da Stock Car começa em Goiânia

Para a alegria dos fãs goianos da maior categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car está de volta e faz na capital sua primeira parada. Nesta quinta-feira (30), no autódromo de Goiânia, tiveram início as atividades de pista da 1ª etapa da Temporada 2017, que será realizada no domingo (2). Na ocasião, também terão início o Campeonato Brasileiro de Turismo e o Mercedes Benz Challenge.

Durante a manhã, pilotos e chefes de equipe fizeram reconhecimento de pista, receberam briefings e colocaram as máquinas à prova pela primeira vez. Além dos competidores da Stock Car, pilotos que disputarão o Brasileiro de Turismo também foram à pista.

Nesta sexta-feira (31), serão realizados os primeiros treinos livres das três categorias.

No sábado (1º), a partir das 11h55, será realizada a primeira prova da 1ª etapa do Brasileiro de Turismo. Às 13h, os carros da Stock Car voltam à pista para o treino classificatório, que definirá o grid de largada.

No domingo (2), as atividades na pista terão início às 8h35, com a largada para a 2ª prova do Brasileiro de Turismo. Às 10h, será a vez da disputa da 1ª etapa da Mercedes Benz Challenge.

Às 13h, ocorrerá a largada para a primeira das duas provas da etapa inaugural da Stock Car. O início da segunda prova será às 14h10.