Com problemas extracampo, Goiás perde em campo para Rio Verde

Além dos conflitos causados pelo atacante Walter, antes e durante a viagem para Rio Verde, o Goiás também teve problemas em campo, no jogo disputado na tarde deste sábado de Carnaval, em Rio Verde, no Sudoeste Goiano.

No duelo entre alviverdes, o time do interior se deu melhor e obteve a primeira vitória no Estadual. Mesmo enfrentando problemas nos últimos e de ter trocado o comando técnico - saiu Edson Porto e chegou Régis Amarante, que estreou - o Rio Verde venceu o Goiás por 2 a 1. Com isso, respira mais aliviado na tabela.

O resultado já começa a provocar questionamentos em relação ao trabalho do técnico Gilson Kleina. Já o Goiás sofreu segunda derrota seguida, nos últimos dias, pelo mesmo placar - 2 a 1. Antes, já havia perdido da Aparecidense, no Estádio da Serrinha. Assim, o Goiás também perde o 2º lugar geral na classificação, para a Aparecidense, que venceu neste sábado o Itumbiara, por 2 a 0.

Os dois times, além do Atlético, têm 11 pontos, mas a equipe de Aparecida de Goiânia leva vantagem nos critérios de desempate.

O resultado não era o esperado pelo Goiás. Walter foi cortado, na noite de sexta-feira, da concentração. Nem por isso pode levar algum tipo de culpa pelo que ocorreu no jogo. Em campo, o Goiás pressionou, mas não se impôs a ponto de conquistar a vitória. O meia Léo Sena voltou ontem ao time. Voltou rapidamente, pois teve de deixar o campo logo no início do jogo, após levar pancada na cabeça, aos 3 minutos do primeiro tempo. Foi substituído pelo lateral Helder.

O jogo foi equilibrado na etapa inicial, com chances para os dois lados. Mas, os gols estavam reservados para o segundo tempo. No cruzamento de Bruno Leite, o estreante André Luís se atirou e abriu o placar - Rio Verde 1 a 0, aos 2 minutos.

Em vantagem, o time do Sudoeste ampliou na cobrança de pênalti, sofrida por Saulo. O mesmo Saulo cobrou e fez 2 a 0, aos 14 minutos. De pênalti, o Goiás diminuiu. Léo Gamalho, que havia errado a penalidade contra a Aparecidense, dessa vez fez o gol, aos 27 minutos. Foi o 7º gol do artilheiro do Goianão.

Rio Verde 2

Tom; Bruno Leite, Pierre, Rogério e Roger Guerreiro; Jair (Makelele), Bruno Sabino, Vitor Hugo e Ramon (Caíque); André Luís (Leo Guerreiro) e Saulo. Técnico: Régis Amarante

Goiás 1

Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, David Duarte e Patrick; Leo Sena (Hélder), Victor Bolt (Aylon), Jean Carlos e Tiago Luís (Juan); Léo Gamalho e Carlos Eduardo. Técnico: Gilson Kleina

Local: Estádio Mozart Veloso do Carmo (Rio Verde/GO).

Árbitro: Eduardo Tomaz (Aspir. Fifa).

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Ygor Monteiro.

Público: 1.744 pagantes.

Renda: R$ 35.535,00.

Gols: André Luís, aos 2 minutos; Saulo (pênalti) aos 14' e Léo Gamalho (pênalti) aos 27' do 2º tempo.