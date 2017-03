Com posição consolidada, Rangel pode ter papel importante para o Goiás avançar diante do Cuiabá

Goleiro titular do Goiás, Marcelo Rangel vem ganhando a confiança do torcedor. Após 12 jogos, o arqueiro está suspenso da próxima partida no Campeonato Goiano, mas terá a missão de impedir que o Cuiabá reverta a vantagem que o alviverde 4 a 0, construída no jogo de ida.Para avançar à 4ª fase da competição nacional, o Goiás pode até perder por três gols de diferença,...