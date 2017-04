Com polêmica no fim, Goiás consegue virada e bate o Fluminense no Serra pela Copa do Brasil

Foi difícil, ficou para o fim do jogo, mas o Goiás arrancou uma virada sobre o Fluminense, nesta quinta-feira, por 2 a 1, no Serra Dourada. Após sair perdendo no começo da partida, o time esmeraldino lutou até o fim, com um jogador a mais por um longo tempo, e venceu com gols de Jean Carlos e Léo Gamalho. Com o resultado, o Goiás abre vantagem e jogará por um empate no jogo volta.

O torcedor esmeraldino compareceu ao Serra Dourada em bom número. Mais de 15 mil pagantes foram empurrar o Goiás e tiveram paciência, não pegaram muito no pé dos jogadores quando o time esmeraldino perdia. No fim do jogo, com a virada do time em campo, a arquibancada virou espaço de festa para o torcedor.

O Goiás volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, clássico contra o Atlético pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. O jogo da volta entre Goiás e Fluminense está marcado para quarta-feira, 21h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para o segundo jogo, o técnico Sílvio Criciúma não poderá contar com o volante Patrick, suspenso por acumular o terceiro cartão amarelo. Carlos Eduardo foi expulso e também não joga.

O jogo

Com o Serra Dourada recebendo ótimo público, a partida começou melhor para o Fluminense que quase abriu o placar no primeiro lance de jogo. Passado o susto, o Goiás tentou se organizar em campo, mas o tricolor era superior. Aos 9 minutos, Marcos Júnior recebeu a bola na ponta esquerda, após boa jogada de Wellington Silva, e bateu sem chance para Marcelo Rangel.

O Goiás só incomodou o goleiro Diego Cavalieri aos 23 minutos. O atacante Tiago Luís chutou de longe e a bola passou perigosamente à direita do gol tricolor. Aos 40, um lance mudou o panorama da partida. O atacante Carlos Eduardo foi lançado em velocidade e driblou Diego Cavalieri, mas o goleiro do tricolor fez falta dura e foi expulso de campo.

Com um jogador a mais, o técnico Sílvio Criciúma fez uma mudança ousada colocando o atacante Michael no lugar do lateral direito Hélder, que recebeu amarelo no primeiro tempo. Aos seis minutos, o atacante Michael foi lançado no meio da defesa e colocou no fundo do gol. Porém, o estreante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado.

O Goiás tinha mais domínio de bola, superioridade numérica, mas não conseguia criar jogadas de perigo e o tempo ia passando. A torcida tentava empurrar, mas o time não correspondia em campo. O técnico Sílvio Criciúma colocou Aylon para aumentar o poderio ofensivo. Não estava adiantando.

O meia Jean Carlos entrou no lugar de Victor Bolt. Se o Goiás não conseguia construir as jogadas de ataque, a solução foi experimentar de longe. Jean Carlos acertou um belo chute de longe e empatou aos 39 minutos.

A torcida se inflamou no Serra Dourada. No minuto seguinte, Aylon foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. O atacante Léo Gamalho beijou a bola e cobrou com categoria para virar a partida e dar a vantagem ao Goiás.

Ficha técnica

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Goiás: Marcelo Rangel; Helder (Michael), Fábio Sanches, Everton Sena e Jefferson (Aylon); Victor Bolt (Jean Carlos), Patrick e Léo Sena; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Tiago Luís. Técnico: Sílvio Criciúma

Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza (Júlio César); Marcos Júnior (Marcos Calazans), Henrique Dourado (Pedro) e Wellington Silva. Técnico: Abel Braga

Gols: Marcos Júnior aos 9’ do 1º tempo (Fluminense); Jean Carlos aos 38’ e Léo Gamalho aos 42’ do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Helder, Patrick, Carlos Eduardo, Michael, Victor Bolt (Goiás), Pedro, Renato Chaves, Henrique, Lucas (Fluminense)

Expulsões: Diego Cavalieri (Fluminense); Carlos Eduardo (Goiás)

Público: 15.005 pagantes

Renda: R$ 194.220,00