Com placar magro, Vila Nova vence Boa Esporte no primeiro jogo na Série B

Na estreia pela Série B, o Vila Nova foi até Varginha, no estádio Dilzon Melo, enfrentar o Boa Esporte, ainda sem os novos contratados, que não foram regularizados a tempo. Mesmo com um time bastante modificado em relação ao Goianão, o Vila conseguiu vencer pelo placar de 1 a 0, com gol do zagueiro Alemão.

O Vila Nova não poderia começar melhor a Série B, com uma vitória fora de casa. Agora, o Tigre tem um confronto dentro de casa para começar embalar na competição. Na próxima sexta-feira (19), o colorado recebe o Juventude, no Serra Dourada, às 20h30.

O Jogo

O primeiro tempo começou bastante estudado, com as equipes se arriscando pouco. O Boa tentava algumas jogadas com o meia Fellipe Mateus, mas sem sucesso. Já o Vila mostrou seu poder de fogo na bola parada. Na primeira jogada de perigo do Tigrão, aos 18 minutos, Wallyson cruzou na área e Alemão antecipou o goleiro Luan, desviando a bola para o funda das redes.

O gol animou o colorado e aos 23 minutos, por pouco o time goiano não amplia. Wallyson fez jogada individual pela esquerda e cruzou para trás, e por pouco o zagueiro Igor Brondani não manda contra o próprio patrimônio.

Os mineiros só chegaram com perigo no final da primeira etapa. Aos 35 minutos, Léo Bartholo arriscou da intermediária e obrigou Elisson a se esticar todo para fazer uma grande defesa. A segunda boa chance surgiu aos 44, quando Fellipe Mateus cobrou escanteio e Josué chegou cabeceando rente à trave e a bola acabou saindo pela linha de fundo.

A segunda etapa começou bastante movimentada. Logo aos 2 minutos, Rodolfo recebeu na entrada da área e tentou o canto direito de Elisson, que só observou a bola passar muito perto da trave.

Sem muita criatividade os mineiros só conseguiam chegar em bolas aéreas. Aos 19 minutos, Fellipe Mateus cobrou falta na cabeça de Gilmar, que mandou no canto esquerdo de Elisson, que fez grande defesa, impedindo o empate. O Vila Nova respondeu com Mateus Anderson, que fez boa jogada individual e bateu forte de esquerda, a bola acabou passando muito perto do gol defendido por Luan.

O último lance de perigo foi do Boa Esporte. Oliveira roubou de Wallyson e cruzou para Ramon, que sozinho cabeceou para fora, perdendo a chance do empate. Fim de papo, Vila Nova 1, Boa Esporte 0.

FICHA TÉCNICA: BOA ESPORTE 0 X 1 VILA NOVA

Local: Estádio Dilzon Melo

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Aílton Farias da Silva (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)

Boa Esporte: Luan; Josué, Igor Brondani (Gilmar), Douglas Assis, Paulinho; Léo Baiano, Eduardo, Léo Bartholo (Oliveira), Fellipe Mateus; Rodolfo, Wesley (Ramon).Técnico: Julinho Camargo.

Vila Nova: Elisson; Foguete, Wesley Matos, Alemão, Maguinho; PH, Geovane, Moraes Júnior (Brunão); Wallyson, Ruan (Mateus Anderson), Patrick Leonardo (Marcos Paulo).

Técnico: Hemerson Maria.