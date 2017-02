Com pior campanha do primeiro turno, Crac demite técnico Lucho Nizzo

Um dia após a derrota de 3 a 1 para a Aparecidense, a diretoria do Crac demitiu, na manhã desta segunda-feira (13), o técnico Lucho Nizzo. Pesou na decisão tomada pelo staff do Leão do Sul a campanha realizada pela equipe de Catalão sob comando do treinador.

Com apenas três pontos conquistados (em 15 possíveis), o Crac fechou o primeiro turno na lanterna do Grupo A, com três empates, duas derrotas, 5 gols marcados e 8 sofridos - ainda pode ultrapassar o Itumbiara no saldo de gols, já que o Tricolor enfrenta o Atlético-GO nesta segunda-feira.

Nizzo foi contratado para disputa do Campeonato Goiano no começo de novembro do ano passado. Ele já havia comandado o Crac em 2012, quando foi vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro.

Lucho Nizzo é o segundo técnico a ser demitido no Estadual. O primeiro foi Charles Fabian, do Anápolis. O Crac volta a jogar pelo Goianão 2017 no próximo domingo (19), no Genervino da Fonseca, contra o Rio Verde, provavelmente já com novo comandante.