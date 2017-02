Com parte da obra da arquibancada concluída, estádio está liberado em Goianésia

A liberação da nova arquibancada, construída atrás de um dos gols do Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, garantiu não só a ampliação da capacidade de público da praça esportiva, mas também a utilização do local em todos os jogos do Azulão do Vale como mandante no Goianão. Até ontem, o local estava liberado apenas até a 4ª rodada do Campeonato Goiano. Agora, o estádio pode receber até 3,2 mil torcedores.

Contra o Goiás, no domingo, pela 4ª rodada do Estadual, será a primeira vez que a nova estrutura, que tem capacidade para 2,2 mil pessoas, será utilizada e a expectativa da diretoria do Goianésia é de que o estádio esteja lotado. A construção, cujo custo não foi revelado, foi bancada pela diretoria com o apoio de empresários locais.

A obra que contempla a outra parte das arquibancadas, posicionada do lado oposto das cabines de imprensa, segue parada. A expectativa é de que uma verba pública federal seja liberada para a conclusão da ampliação do Valdeir José de Oliveira, que passará a ter capacidade para 6 mil pessoas.

Para os dois primeiros jogos em casa, contra Iporá e Itumbiara, o Goianésia teve liberação para colocar apenas 700 torcedores no estádio por causa da obra que não havia sido concluída.