Com opções distintas, Vila adota mistério para clássico

Para clássico de amanhã, às 16 horas, contra o Goiás, o treinador do Vila Nova, Mazola Júnior, faz mistério quanto ao time que irá a campo. A principal dúvida é no esquema de jogo. O comandante ainda não revelou se irá com três volantes ou manterá os três atacantes, que deu certo na rodada anterior, no triunfo sobre o Iporá, 1 a 0.“Se o time jogar com três atacantes ou...