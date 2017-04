Com novidades, Sílvio Criciúma esboça time que enfrentará o Itumbiara

O técnico Sílvio Criciúma esboçou, nesta quinta-feira (6), no CT do Parque Anhanguera, o provável time titular que vai enfrentar o Itumbiara, domingo (9), às 16 horas, no Estádio JK. Com desfalques, o time esmeraldino terá muitas novidades.

Sem contar com o zagueiro Fábio Sanches e o volante Victor Bolt, que estão suspensos, Sílvio Criciúma testou os pratas da casa David Duarte e Jefferson entre os titulares. Com isso, o volante Patrick, que estava improvisado como lateral, volta ao meio-campo.

Os meias Juan e Léo Sena devem ser preservados. Com isso, o meia Thalles e o atacante Aylon apareceram no time titular no treino, enquanto Jean Carlos treinou entre os reservas. No lugar de Carlos Eduardo, lesionado, Jarlan treinou entre os titulares.

Além de Carlos Eduardo, os atacantes Tiago Luís e Léo Gamalho ainda não têm condições de retornar ao time e devem jogar somente contra o Fluminense.

Desta forma, uma provável escalação do Goiás tem: Marcelo Rangel; Helder, Everton Sena, David Duarte e Jefferson; Pedro Bambu, Patrick e Thalles; Aylon, Otacildo e Jarlan.