Com novidade na lateral, Goiás esboça time para enfrentar Flu

O técnico Sílvio Criciúma começou a esboçar a equipe que vai enfrentar o Fluminense, quinta-feira, no Serra Dourada, pela 4ª fase da Copa do Brasil. Durante treino forte nesta terça-feira, no CT Edmo Pinheiro, o lateral direito Tony foi aproveitado como titular.

Recém-contratados, o atacante Michael e o lateral direito Tony treinaram com o elenco. O técnico Sílvio Criciúma fez um trabalho coletivo intenso. No início do trabalho, o time titular foi formado com: Marcelo Rangel; Hélder, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Pedro Bambu e Léo Sena; Aylon, Léo Gamalho e Tiago Luís.

Na segunda parte da atividade, o atacante Carlos Eduardo, que está recuperado de lesão, entrou na equipe no lugar de Aylon. Na lateral direita, Tony entrou na vaga de Hélder. Caso tenha seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) até esta quarta-feira, Tony deve ser titular contra o Fluminense.

Durante o maior período do treino, a formação titular foi composta por: Marcelo Rangel; Tony, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Pedro Bambu e Léo Sena; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Tiago Luís. O atacante Michael também aguarda regularização e treinou com destaque entre os reservas.