Com mudanças, Vila volta ao seu estádio para enfrentar o Rio Verde

Pela 8ª rodada do Campeonato Goiano, o Vila Nova terá uma parada complicada, nesse domingo, às 16 horas, enfrenta o Rio Verde, que vem empolgado, após conseguir a primeira vitória na competição. O lado bom do duelo é que o Tigrão retorna ao seu estádio, o Onésio Brasileiro Alvarenga.

Por conta da quantidade de jogos dos últimos dias, na atividade de ontem, Mazola Júnior não trabalhou com muita intensidade. Os jogadores que atuaram contra o Vasco, no meio de semana, fizeram um treino leve com bola, enquanto o restante do elenco fez um trabalho de finalização.

Para o duelo contra o Rio Verde, a equipe terá algumas mudanças. No meio de campo, Hiroshi, que foi reserva no jogo da Copa do Brasil e que vinha de lesão, deve retornar no lugar do volante Billy. Outra mudança é o retorno de PH, que provavelmente irá entrar no lugar do zagueiro Alemão.

Destaque na parte defensiva do time, PH ficou bastante chateado com a eliminação contra o Vasco e sentiu muito não poder estar em campo, já que ele havia sido expulso no jogo contra o Fast, pela primeira fase. Porém, o volante sabe que agora o time terá foco total apenas no Goianão e isso pode aumentar o nível da equipe.

“A gente tinha o foco de passar, mas essa derrota veio (contra o Vasco). Agora temos que colocar na cabeça na classificação e depois trazer esse título para o OBA. Agora teremos mais tempo para descansar e com isso o nosso nível deve melhorar.”, ressaltou.

Com o Vila liderando o estadual, com 14 pontos, e fazendo bons jogos, muitos apontam o clube como um time forte para chegar ao título. PH também tem esse objetivo, já que o clube não fatura o estadual desde 2005. “Quando a gente vem para um time do tamanho do Vila, a obrigação é o título. Qualquer coisa abaixo disso, eu tenho certeza que a diretoria e os jogadores não vão ficar satisfeitos com isso.”. finalizou.