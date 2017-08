Com mudanças, Vila Nova quer atenção ao jogo aéreo do Juventude

Já pensando no duelo contra o Juventude, nesta sexta-feira (18), às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, o Vila Nova realizou, nesta quarta-feira (16), a última atividade em Goiânia e novamente com os portões fechados, como vem ocorrendo antes das partidas contra os times da parte de cima da tabela. O colorado viajou no período da tarde e irá realizar o último treino nesta quinta-feira (17), em Caxias do Sul.

Para o próximo duelo, Hemerson Maria terá a volta de dois jogadores fundamentais na campanha colorada. O zagueiro Wesley Matos, recuperado de uma lesão muscular, retorna no lugar de Alemão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A outra mudança é a volta de Alan Mineiro, artilheiro do time na Série B, com 7 gols, que cumpriu suspensão na partida diante do Boa Esporte.

Se o Vila Nova tem uma das melhores campanhas como visitante - 3º melhor time, com 17 pontos –, o Juventude não costuma dar moleza a quem vai até seu estádio. O time gaúcho tem a 3ª melhor campanha como mandante - são 22 pontos e 73,3% de aproveitamento em casa, superando o líder América-MG.

Mesmo contra um adversário complicado, o lateral Maguinho sabe que o Vila tem condições de fazer frente ao Juventude, porém precisa ser inteligente durante o jogo, evitando principalmente as bolas aéreas.

“A gente sabe que é uma equipe bastante agressiva, tem uma boa estatura e os gols são principalmente de bolas aéreas. Temos de ficar muito atentos a isso. Eu já joguei lá no estádio e é um caldeirão. Precisamos estar completamente concentrados para minimizar os erros”, ressaltou o lateral.

O provável Vila deve ser: Luís Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Brunão, Gastón; PH, Geovane, Alan Mineiro; Alípio, Moisés, Mateus Anderson.