Com Maracanã lotado, Flamengo e Botafogo lutam para ir à final da Copa do Brasil

Será com um Maracanã lotado que Flamengo e Botafogo decidirão nesta quarta-feira (23), às 21h45, no Rio, qual será o representante carioca na final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (22), o clube rubro-negro informou que todos os 44 mil bilhetes colocados à venda para a sua torcida foram vendidos - restavam alguns para os botafoguenses. A mobilização é grande porque o duelo foi marcado pelo equilíbrio no jogo de ida e o placar em branco faz do clássico desta quarta um jogo sem favoritos.

Pelo critério do gol qualificado, o Botafogo tem a vantagem de jogar por um empate com gols para ir à sua segunda final da competição - um novo 0 a 0 leva para os pênaltis. Mas o técnico Jair Ventura descarta qualquer favoritismo. “A vantagem seria se tivéssemos vencido a partida de ida, mas não conseguimos. Não vejo vantagem. Vejo um jogo totalmente aberto”, disse o treinador. “Tudo pode acontecer. Vamos buscar o equilíbrio. Se conseguirmos um gol, ficaremos ainda mais vivos.”

O treinador terá desfalques. O zagueiro Joel Carli e o atacante Rodrigo Pimpão estão suspensos. O meia Leandrinho se recupera de lesão. Marcelo e Guilherme deverão ganhar as posições.

Do outro lado, o Flamengo vai animado pelo novo ambiente no clube. Após a chegada do técnico colombiano Reinaldo Rueda, o time encerrou a série de resultados ruins - segurou o empate no jogo de ida e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O maior problema é contornar o grande número de ausências no time.

O goleiro Alex Muralha está suspenso - o titular Diego Alves e o meia Éverton Ribeiro não estão inscritos na Copa do Brasil. Na lateral esquerda, Renê sentiu lesão. O atacante peruano Guerrero, que se recupera de lesão na coxa direita, tem poucas chances de atuar.

“É importante não forçar. Ele tem muita motivação, mas é uma decisão para avaliar quanto tempo pode estar no campo”, disse Reinaldo Rueda. “Vamos considerar isso, mas é difícil determinar quanto tempo. Vai ser um jogo intenso e vai ser determinante a intensidade em que se joga para ter o tempo de participação.”

Reinaldo Rueda não confirmou o time. Com os desfalques, Thiago volta ao gol e Rodinei deve ser o lateral direito. Na esquerda, a tendência é pelo peruano Trauco, mas o técnico não descartou usar Pará na função. Felipe Vizeu ganha mais uma chance no ataque.

Os dois treinadores elogiaram os rivais. “É um adversário maduro e em bom momento. Está muito focado e obediente taticamente. Eles têm como sair para buscar o jogo ou esperar o contra-ataque. Temos de jogar porque eles podem apresentar as duas opções”, comentou Reinaldo Rueda. “Nós respeitamos a forte equipe do Flamengo. Se tiver empate, que seja com os gols, sem ir para os pênaltis. Temos de tentar resolver nos 90 minutos”, destacou Jair Ventura.