Com lesão séria, Roger Carvalho não joga mais a Série A pelo Atlético

O zagueiro Roger Carvalho não atua mais nesta Série A. O capitão atleticano teve detectado o rompimento do tendão de aquiles esquerdo, passará por cirurgia nesta terça-feira (8) e deve precisar de quatro a seis meses para se recuperar. O jogador se machucou no fim da derrota do Dragão para o Fluminense, por 3 a 1, no sábado, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a zaga, o Atlético passa a ter apenas quatro jogadores. Gilvan é o outro titular da defesa. Para a vaga de Roger Carvalho, o rubro-negro tem William Alves, último reforço apresentado nesta segunda-feira (7), Eduardo Bauermann e Ricardo Silva.

Roger Carvalho chegou ao Atlético no início da temporada e atuou pelo clube no Campeonato Goiano, na Copa do Brasil e na Série A. O jogador disputou 35 partidas e marcou um gol.