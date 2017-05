Com lesão de Bolt, volante Willians deve fazer sua estreia no Goiás

Sem poder contar com o volante Victor Bolt, que sofreu lesão no joelho na estreia contra o Figueirense, o técnico Sérgio Soares viaja para Curitiba com duas dúvidas para escalar a equipe que enfrenta o Paraná Clube, nesta terça-feira (16), às 21h30.

Para o lugar de Victor Bolt, a tendência é que Willians seja escalado e faça sua estreia com a camisa esmeraldina. As dúvidas na escalação estão ainda no setor de meio-campo. O técnico esboçou o time titular ora com Toró e Léo Sena completando o setor, ora com Elyeser e Jean Carlos.

Com essas dúvidas, a provável escalação do Goiás tem: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Everton Sena, Alex Alves e Patrick; Willians, Toró (Elyeser) e Léo Sena (Jean Carlos); Tiago Luís, Léo Gamalho e Carlos Eduardo.

Após a partida em Curitiba, o Goiás segue viagem para Belo Horizonte, onde enfrentará o América-MG, sexta-feira (19), na Arena Independência. Ainda sem pontuar na competição, o Goiás busca sua primeira vitória nesta Série B.