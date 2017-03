Com Juan na parada, jogadores do Goiás cumprem pacto por Kleina

Foi com jogadas de bola parada que o Goiás abriu caminho para a vitória e acalmou um pouco os torcedores que estavam inquietos com a equipe esmeraldina no início da temporada. Dono da camisa 10, o meia Juan marcou dois dos quatro gols esmeraldinos no triunfo sobre o Goianésia por 4 a 2, ontem, na Serrinha. Os jogadores dedicaram a vitória ao técnico Gilson Kleina, muito criticado pela torcida nos últimos dias.

O sol escaldante que castigou a Serrinha não tirou o ânimo dos jogadores. O Goianésia tentava ser insinuante com boas descidas do atacante Michael. O Goiás também jogava bem pela esquerda com Patrick. Mas foi pelo meio que surgiu a chave do jogo.

Antes da cobrança de falta aos 24 minutos do primeiro tempo, houve uma conferência entre Tiago Luís e Juan, dois jogadores que se destacam na batida. O camisa 11 deixou para o camisa 10, na promessa de que a próxima cobrança seria sua. Deu certo. Gol de Juan.

“Eu também treino de perto. Na primeira bola, o Juan falou que estava confiante e pediu para bater. Falei para ele cobrar e deixar a segunda para mim”, lembrou Tiago Luís, autor do segundo gol esmeraldino em bela cobrança de falta da intermediária, aos 30 minutos.

O destaque da partida ficou mesmo para Juan. Aos 11 minutos do segundo tempo, o meia deu lindo drible, invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. Com categoria, o camisa 10 deslocou o goleiro Luan e foi para galera.

“Gosto muito de jogar aberto pelo lado esquerdo e tentando o drible. Graças a Deus, deu tudo certo”, vibrou Juan, que saiu de campo aplaudido para a entrada de Jean Carlos.

O último gol esmeraldino foi justamente de Jean Carlos, após receber passe de Patrick e chutar forte no alto do gol.

Depois de abrir vantagem elástica, o time esmeraldino sofreu gols de Fábio da Silva e Márcio Bispo. Não correu riscos, mas os jogadores saíram chateados com os vacilos.

A vitória encerrou jejum esmeraldino, pois a equipe vinha de duas derrotas na competição. É um refresco para o técnico Gilson Kleina. O treinador viu uma faixa nas arquibancadas pedindo sua saída do comando. Os jogadores também viram, tanto que firmaram um pacto para dedicar os gols e a vitória ao treinador.

“Vimos a faixa antes do jogo e prometemos abraçá-lo. Acho injusta essa cobrança”, afirmou o capitão Victor Bolt.