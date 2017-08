Com Jean Carlos de volta, Argel Fucks ensaia Goiás em jogo-treino

Com o meia Jean Carlos reintegrado ao grupo de trabalho principal do Goiás, o técnico Argel Fucks aproveitou jogo-treino para esboçar a equipe titular que vai encarar o Figueirense, sábado (12), em Florianópolis. O treinador desenhou o time com muitas mudanças em relação à formação derrotada pelo Oeste-SP.

Ao todo foram seis alterações para o início do jogo-treino contra a seleção brasileira universitária, que disputará a Universíade em Taipei, China. O treinador contou com as voltas de Alex Alves e Carlinhos, que estavam suspensos, improvisou Pedro Bambu na lateral direita e testou o volante Ramires. Na parte ofensiva, o meia Andrezinho voltou ao time e Júnior Viçosa foi o substituto de Léo Gamalho, que agora está na equipe B.

Com isso, o time começou a atividade na Serrinha com a seguinte formação: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Ramires, Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo e Júnior Viçosa.

No entanto, o volante Elyeser ficou em campo menos de cinco minutos. O jogador sentiu um desconforto muscular e será avaliado pelo departamento. O meia Jean Carlos participou da atividade após ser reintegrado ao grupo principal. A volta de Jean Carlos ganhou força após a constatação de um problema com o meia Léo Sena, que sentiu lesão na região pubiana.

O técnico Argel Fucks fez várias observações e elogiou bastante o atacante Gustavo, que pode ganhar espaço no lugar de Júnior Viçosa. O Goiás volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Figueirense, às 19 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.