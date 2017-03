Com herói da final, Goiás reedita duelo com Galo

Goiás e Anápolis fazem hoje, às 16 horas, na Serrinha, a reedição da final do Goianão de 2016. No entanto, a situação de equilíbrio vista nas duas partidas decisivas ficou no passado após pouco mais de 10 meses. Hoje, o duelo coloca frente a frente o líder do Grupo A contra a equipe que segura a lanterna.

Para ser campeão sobre o Galo da Comarca no ano passado, o Goiás precisou decidir o caneco em disputa por pênaltis. A conquista só veio após a quinta cobrança do Anápolis, com pênalti desperdiçado por Leandro Euzébio e defendido por Ivan.

A partida desta 5ª rodada do 2º turno marca também o retorno de Ivan ao gol esmeraldino. A última partida disputada pelo goleiro foi a derrota para o Brasil de Pelotas, no início de setembro do ano passado, pela Série B. De lá para cá, Ivan viveu turbulência no clube e quase deixou a equipe no fim de 2016.

Como o titular Marcelo Rangel está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, Ivan será o escolhido pelo técnico Gilson Kleina para iniciar a partida. O adversário, por coincidência, será o Anápolis contra quem Ivan viveu seu auge com a camisa do Goiás.

Dos 11 titulares que devem iniciar, cinco estiveram em campo na final de 2016. Além de Ivan, o zagueiro David Duarte, o volante Patrick, o meia Léo Sena e o atacante Carlos Eduardo jogaram. David Duarte não é titular na equipe de Gilson Kleina, mas vai substituir Everton Sena, que cumpre suspensão automática.

“Não podemos entrar analisando o adversário pela pontuação, mas exigindo nossa atitude. É isso que precisamos mostrar para nosso torcedor. O adversário vem com o seu objetivo, não sei qual será a postura deles, mas não podemos mudar nosso DNA de uma equipe agressiva”, frisou Gilson Kleina.

Com base do elenco mantida para este ano, o Galo não consegue deslanchar e briga contra o rebaixamento. Com 8 pontos, o time tem a pior campanha da competição. O tricolor é treinador por Waldemar Lemos, vice-campeão no ano passado. O técnico sofreu baixas no elenco durante a semana, com as saídas de Valdomiro e Robston.

O alviverde também não terá seu artilheiro. Léo Gamalho, que tem 7 gols no Estadual, teve fratura no pé direito constatada após partida contra o Cuiabá que marcou a classificação do clube à 4ª fase da Copa do Brasil.