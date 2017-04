Com gols de Douglas e Luis Fabiano, Vasco vence Bota e leva Taça Rio

No domingo de Páscoa (16), quem terminou o dia com o gosto doce na boca foi o Vasco. Após uma vitória por 2 a 0 o clube cruzmaltino levantou a Taça Rio, com gols de Douglas e Luis Fabiano. O título não representa nada no prosseguimento do Carioca, já que o Vasco encara o Fluminense, e o Botafogo pega o Flamengo pelas semifinais do Estadual.

O triunfo só foi conquistado no final da partida, quando Douglas, aos 41 min da etapa final, marcou o gol que garantiu o título vascaíno. Nos acréscimos, Luis Fabiano liquidou a fatura.

Agora, o Botafogo volta suas atenções para a Copa Libertadores. Na quinta, a equipe dirigida por Jair Ventura pega o Barcelona de Guayaquil. Já o Vasco tem a semana livre até o confronto contra o Fluminense.

O JOGO

O primeiro tempo no Estádio Nilton Santos colocou frente a frente dois estilos. Com seu time completo, o Vasco tentou ficar mais com a bola e liderar as ações da partida. O Botafogo, por sua vez, com um time reserva, apostou nas saídas rápidas em contra-ataques.

Em uma metade inicial de poucas emoções, Silva fez uma bonita defesa em cabeceio de Bruno Silva, um dos que voltou para disputar a final. Mesmo que com muita luta, Luis Fabiano não viu a cor da bola e não teve nenhuma oportunidade de marcar.

Em 45 minutos, as equipes produziram muito pouco e os goleiros Martín Silva e Hélton Leite foram espectadores privilegiados em campo. Vale ressaltar que a partida, ainda que com poucas emoções, foi disputada de forma limpa e com pouquíssimas faltas.

As equipes voltaram para o segundo tempo com propostas semelhante. O Vasco ficou mais com a bola, e o Botafogo apostou nas saídas em velocidade. Assim como na primeira metade de jogo, os times criaram bem pouco e a partida não registrou maiores emoções.

Com a expulsão de Marcelo, o Vasco intensificou ainda mais a sua presença no campo do adversário. Mesmo com a superioridade numérica, os vascaínos pouco produziram até o apito final de Bruno Arleu. Aos 29, Luis Fabiano tentou uma bicicleta, mas a bola passou longe do gol alvinegro. Helton Leite ainda fez uma bela defesa em cabeceio de Douglas.

A maior ameaça do Botafogo foi em cabeceio muito perigoso de Bruno Silva, que Martin desviou.

Quando os pênaltis já pareciam inevitáveis, o Vasco marcou. Nenê bateu escanteio, a bola sobrou para Douglas, sozinho, empurrar para o gol. Nos acréscimos, Luis Fabiano recebeu de Manga e liquidou o jogo.

FICHA TÉCNICA

VASCO

Martín Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique (Wagner); Jean, Douglas, Andrezinho (Guilherme), Nenê e Yago Pikachu (Manga Escobar) ; Luis Fabiano. T.: Milton Mendes

BOTAFOGO

Hélton Leite, Marcelo, Igor Rabello, Renan Fonseca e Gilson; Bruno Silva, Dudu Cearense, Matheus Fernandes e Leandrinho (Pachu); Guilherme (Fernandes) e Sassá (Vinicius Tanque). T.: Jair Ventura

Gols: Douglas, aos 41min, Luis Fabiano, aos 47min do 2º tempo

Cartões amarelos: Matheus Fernandes, Marcelo, Bruno Silva, Dudu Cearense e Fernandes (B); Yago Picachu, Rodrigo, Guilherme e Douglas (V)

Cartões vermelhos: Marcelo e Bruno Silva (B)

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)