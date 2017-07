Com golaço de Moisés, Vila Nova vence Figueirense fora de casa e assume a vice-liderança

Buscando voltar a ter uma sequência de vitórias na Série B, nesse sábado (29), o Vila Nova foi até o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enfrentar o Figueirense. Após um primeiro tempo sem nenhuma emoção, o colorado conseguiu o gol da vitória logo no começo da etapa complementar, com Moisés, que garantiu o triunfo colorado.

Com a vitória, o Vila Nova sobe para a 2ª colocação, com 29 pontos. Agora o colorado volta a jogar dentro de seus domínios, o próximo adversário é o lanterna Náutico, já na terça-feira (1), no Serra Dourada, às 20h30. Já o Figueirense continua na zona de rebaixamento, na 18º colocação, com 16 pontos, e na próxima rodada recebe o Juventude, no Orlando Scarpelli.

O jogo

A primeira etapa de Figueirense e Vila Nova foi bastante truncada, as equipes não conseguiram criar oportunidades de perigo, tanto que nos primeiros 45 minutos, as duas equipes não conseguiram finalizar nenhuma bola certa no gol adversário. O que não faltou foi vontade das duas equipes e muitas faltas dos dois lados.

A segunda etapa foi completamente diferente da primeira. Logo no primeiro minuto, Ferrugem arriscou de fora da área e por pouco não marca um golaço. Mas quem fez a pintura do jogo foi Moisés, que aos três minutos, fez o giro na intermediária e soltou uma pancada, a bola foi morrer do ângulo do goleiro Saulo.

Com o Figueirense precisando do resultado, os catarinenses saíram inteiro ao ataque e deram espaço para o contra-ataque vilanovense. Aos 12 minutos, Moisés foi lançado, avançou sozinho e de frente para o goleiro bateu fraco para a defesa de Saulo. Os donos da casa responderam aos 19 minutos, com o artilheiro do time, Henan, o atacante recebeu na cara do gol, mas bateu em cima de Luís Carlos.

Atrás no placar, o time catarinense não desistiu. Aos 25 minutos, Maguinho salvou o Vila em cima da linha. Após jogada de Henan, na entrada da área, a bola sobrou para Ferreira que bateu fraco no canto direito do goleiro Luís Carlos, que já estava batido, mas o lateral-direito vilanovense estava na hora certa para afastar a bola.

Mesmo sem muita criatividade, o Figueirense não desistia de atacar, mas sem muita criatividade, a situação ficou ainda mais complicada aos 33 minutos, quando o zagueiro Ferreira acabou sentindo uma lesão e como o time já havia feito as três alterações, os catarinenses ficaram com um jogador a menos. Já o Vila Nova, bem postado na defesa, só saia na boa e tentava explorar os contra-ataques.

Ficha Técnica: Figueirense 0 x 1 Vila Nova

Local: Orlando Scarpelli

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius Gomes

Figueirense: Saulo; Bruno Santos, Marquinhos, Ferreira, Julinho (Juliano); Zé Antônio, Dudu (Ferrugem), Renan Mota (Luidy); Robinho, Zé Love, Henan; Técnico: Marcelo Cabo.

Vila Nova: Luís Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Alemão, Gastón; PH, Claudinei, Alan Mineiro (Fernando Medeiros); Alípio, Moisés (Tiago Adan), Mateus Anderson (Mateus Muller). Técnico: Emerson Nunes.