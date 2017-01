Com gol nos acréscimos, Vila Nova vence na estreia na Copa São Paulo

O Vila Nova estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior graças a um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Na tarde desta terça-feira (3), o Tigrinho enfrentou o Náutico e ganhou por 2 a 1 pela 1ª rodada do Grupo 2, no Estádio Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi (SP).

Com o resultado, o Vila lidera a chave ao lado do Mirassol, que venceu o time da casa por 1 a 0, na preliminar. “Foi um jogo muito difícil. Estávamos desligados no momento do gol deles (Náutico), mas vamos consertar isso para a próxima partida. Conseguimos reverter o placar, vamos pensar no Tanabi e ir em busca da classificação”, afirmou o zagueiro Brunão, do Vila.

O Náutico abriu o placar aos 31 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Ruan aproveitou a indecisão da defesa e cabeceou para o fundo da rede.

O Tigrinho não fez um bom primeiro tempo, mas voltou para o segundo disposto a empatar, o que ocorreu aos 3 minutos, com Marcos Paulo em cobrança de pênalti. Logo depois, o atacante caiu sobre seu braço em uma disputa de bola e teve de deixar o campo.

A partida foi truncada, com as equipes buscando a vitória, mas esbarrando nas dificuldades impostas pelo gramado ruim. O gol da vitória colorada saiu aos 47 minutos. David, que entrou no decorrer da partida, serviu Juninho, que fechou o placar.

O Tigrinho volta a campo nesta quinta-feira (5), às 14 horas, quando enfrentará o Tanabi, enquanto jogam Mirassol e Náutico, na sequência.

ATLÉTICO

Quando viajou para São Paulo, domingo, o Atlético tinha consciência de que seria difícil vencer o Vitória (BA) na estreia no torneio. Assim, a previsão se confirmou ontem, em Atibaia (SP), onde o Dragão perdeu por 2 a 0 para o time baiano no Estádio Salvador Russani.

Os gols foram do volante Silva (contra) e de Cedric. O Dragão, para continuar com chances de passar à próxima fase, terá de vencer o Atibaia (SP), amanhã. A equipe local, no outro jogo, empatou de 0 a 0 com o ABC (RN).