Com gol no final, Goiás supera Atlético na ida da semifinal do Goianão

Não foi uma partida exuberante, mas o Goiás conseguiu aproveitar melhor as oportunidades criadas para bater o Atlético, neste domingo, por 2 a 1, no Serra Dourada e dar vantagem ao time esmeraldino na semifinal do Campeonato Goiano.

Pela terceira vez neste Campeonato Goiano, o Goiás saiu do clássico contra o Atlético com a vitória. O volante Patrick abriu o placar ainda no primeiro tempo e o atacante Júnior Viçosa empatou no segundo tempo. O jogo ficou aberto com o Dragão pressionando pela virada, mas quem voltou às redes foi o Goiás com Tiago Luís, aos 40 minutos do segundo tempo.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16 horas, no Serra Dourada. O lateral direito é desfalque após ter sido expulso por falta desleal. Antes disso, o Goiás viaja ao Rio de Janeiro para decidir classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil com o Fluminense, no Maracanã, quarta-feira, às 21h45. Um empate classifica o Goiás.

O jogo

Atlético e Goiás começaram a partida poupando energia. O calor era intenso. A primeira boa chegada ao ataque foi esmeraldina. Tiago Luís recebeu lançamento de Jean Carlos e finalizou com perigo, aos cinco minutos. Logo em seguida, o Dragão chegou pela direita e Daniel Borges cruzou para Jorginho, mas Fábio Sanches apareceu para cortar dentro da pequena área.

O jogo ficou morno por pelo menos vinte minutos no primeiro tempo, com duas equipes adotando postura cautelosa. O panorama só mudou aos 38 minutos, quando o volante Patrick tabelou na ponta esquerda com Tiago Luís e finalizou cruzado para abrir o placar para o Goiás.

O Dragão esteve perto de empatar ainda no primeiro tempo, mas, aos 43 e aos 44, Marcelo Rangel fez duas boas defesas e conseguiu evitar gols rubro-negros. A partida melhorou muito até o fim da etapa inicial.

O Atlético voltou para o segundo tempo em busca do empate. O Goiás tentava controlar a partida. Só que aos 10 minutos, o Dragão colocou igualdade no marcador do Serra Dourada. Após cruzamento da esquerda feito pelo lateral Bruno Pacheco, Júnior Viçosa apareceu no meio da área para cabecear e vencer Marcelo Rangel.

O empate deixou o jogo aberto. Willians finalizou com perigo e Marcelo Rangel fez ótima defesa. O Dragão apertava em busca da virada. Aos 33, Daniel Borges cruzou na medida para Jorginho, mas o meia finalizou mal de cabeça e perdeu chance de virar.

Quem não desperdiçou foi o atacante Tiago Luís. Aos 40, o esmeraldino dominou, avançou e bateu de longe, no canto direito de Kléver, que não conseguiu evitar o segundo gol do Goiás que dá vantagem de empate ao time esmeraldino para o jogo da volta.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Bruno Rezende (GO)

Assistentes: Bruno Pires (Fifa/GO) e Leone Carvalho (GO)

Atlético: Kléver; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Abuda, Betinho (Silva), Willians, Jorginho e Wanderson (Negueba); Júnior Viçosa (João Pedro). Técnico: Marcelo Cabo

Goiás: Marcelo Rangel; Hélder, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt (Jefferson), Léo Sena e Jean Carlos (Aylon); Carlos Eduardo, Léo Gamalho (Otacildo) e Tiago Luís. Técnico: Sílvio Criciúma

Gols: Patrick aos 38’ do 1º tempo, Tiago Luís aos 40’ do 2º tempo (Goiás); Júnior Viçosa aos 10’ do 2º tempo (Atlético)

Cartões amarelos: Betinho, Jorginho (Atlético); Léo Sena, Carlos Eduardo (Goiás)

Expulsões: Hélder (Goiás)

Público: 4.294 pagantes

Público total: 5.407

Renda: R$ 91.685,00