Com gol no fim, Aparecidense perde para o Anápolis e enfrenta Vila Nova nas semifinais

Depois de nove jogos sem derrotas, a Aparecidense foi surpreendida na tarde deste domingo, no Annibal Batista de Toledo, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Goiano - a última antes da fase semifinal. 2 a 1: esse foi o placar do triunfo do Anápolis. Os gols da partida foram marcados por Felipe Baiano e Lucas Sotero pelo Galo, Tozin descontou para o Camaleão.

Apesar do resultado, os comandados do técnico Zé Teodoro terminaram a 1ª fase do Estadual no ponto mais alto da classificação geral do Goianão. Isso porque o Goiás empatou em 2 a 2 com o Itumbiara e não ultrapassou o time de Aparecida de Goiânia na tabela final.

Agora, a Aparecidense desafia o Vila Nova nas semifinais do Campeonato Goiano. Os duelos do fase mata-mata começam no próximo final de semana. A partida de ida acontece no Estádio Serra Dourada e a volta no Annibal Batista de Toledo. As datas das partidas ainda serão confirmadas pela Federação Goiana de Futebol, mas a tendência é que os confrontos entre Camaleão e Dragão aconteçam nos próximos dois sábados: dias 15 e 22.

Com a vitória o Anápolis escapou do rebaixamento para a Divisão de Acesso. O time, no entanto, não terá tempo para descanso já que no próximo mês, dia 21, o Anápolis estreia na Série D do Campeonato Brasileiro.

1º tempo

Precisando do resultado para manter a liderança geral da 1ª fase, a Aparecidense começou a partida diante do Anápolis tomando as principais iniciativas. No entanto, o problema do Camaleão foi a falta de pontaria dos principais jogadores de frente. Tozin, Aleilson e Robert tiveram oportunidade de abrir o placar logo nos minutos iniciais, mas não conseguiram assustar a meta do goleiro João Victor.

A resposta do Anápolis não demorou para chegar. Aos 13 minutos, o lateral Marcelo cobrou falta perigosa e forçou bela defesa do arqueiro Pedro Henrique. A pressão do Galo continuou e antes da pauta para hidratação dos jogadores, o tricolor abriu o placar. Em ótima jogada pelo lado esquerdo, Neilson cruzou na cabeça do meia Lucas Sotero que tirou o zero do marcador.

Após o gol do Galo o equilíbrio marcou o duelo entre Aparecidense e Anápolis. Apesar de ter maior posse de bola, o time comandado por Zé Teodoro esbarrou nos próprios erros e foi para o intervalo atrás do placar mesmo criando oportunidades com Robert e Tozin. As principais jogadas ofensivas foram mesmo dos visitantes. A dupla Felipe Baiano e Lucas Sotero teve oportunidade de ampliar o marcador, mas esbarram no do camisa 1 do Camaleão.

2º tempo

Sabendo da vitória parcial do Goiás (que vencia o Itumbiara por 2 a 0 no JK), a Aparecidense retornou do intervalo com tudo. Logo aos seis minutos, Rafael Cruz fez bela jogada individual e colocou o atacante Aleilson na cara do gol, o camisa 11 do Camaleão preferiu tocar para Tozin, que livre só tocou para as redes do Anápolis e deixou tudo igual no Annibal Batista de Toledo.

Diferente do primeiro tempo, a Aparecidense passou a ter melhor performance no passes realizados no campo de ataque. Robert, aos 14 minutos, invadiu a área do Anápolis após passar por dois marcadores e tocou na saída do goleiro João Victor. A bola, no entanto, saiu pela linha de fundo depois de tirar tinta da meta do arqueiro do Galo.

Após o tento de empate, o jogo no Annibal Batista de Toledo passou a ter atenções voltadas para os demais jogos da rodada. Enquanto o Goiás empatava seu duelo com o Itumbiara e o Atlético virava sobre o Goianésia, Aparecidense e Anápolis priorizavam os toques de bola e diminuíram o ritmo do jogo.

Sem novas grandes chances de gols, o confronto parecia mesmo ficar no 1 a 1. Foi quando Felipe Baiano aos 45 minutos da etapa final aproveitou bate e rebate dentro da área para colocar o Anápolis em vantagem no marcador e definir o resultado da partida.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Annibal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Árbitro: Roberto Giovanny

Assistentes: Marco Aurélio Dantas e Leone Carvalho

Aparecidense: 1-Pedro Henrique; 2-Rafael Cruz, 3-Thiago Carvalho, 4-Mirita e 6-Mário Sérgio; 5-Lusmar (18-Washington), 7-Murilo, 8-Klécio e 10-Robert (15-Foguinho); 9-Tozin e 11-Aleilson (20-Elias). Técnico: Zé Teodoro.

Anápolis: 1-João Victor; 2-Marcelo, 3-Igor, 4-Júlio César e 6-Rafael Furlan; 5-Neilson, 15-Hélder, 8-Felipe Baiano e 10-Lucas Sotero (Leandro Bulhões); 9-Tiago Cavalcante (19-Pedro Henrique) e 11-Rafael Pernão (7-David).

Gols: Lucas Sotero, aos 18’ do 1º tempo (Anápolis), Tozin, aos 6’ (Aparecidense) e Felipe Baiano, aos 45’ do 2º tempo (Anápolis)



Cartões Amarelos: Helder (Anápolis)