Com gol de falta, Atlético bate o Vila Nova

Vila Nova e Atlético voltaram a se enfrentar no Goianão. Dessa vez, as duas equipes abriram o segundo turno, jogando no Serra Dourada. Se no primeiro jogo, quem se deu melhor foi o Vila, dessa vez foi diferente. O Dragão saiu com a vitória pelo placar de 1 a 0, com gol do lateral Wanderson.

O clássico desse domingo teve duas tônicas. No primeiro tempo, as equipes pouco criaram chances, o colorado foi um pouco melhor e tentou mais vezes, mas sem qualidade. Já a segunda etapa teve de tudo, lances bonitos, confusão e o principal, gol.

Com a derrota, o Vila caiu para a segunda colocação do grupo A, com 11 pontos. Agora o tigre tem pela frente o Anápolis, no Jonas Duarte, no próximo sábado. Já o Atlético permanece na liderança do grupo B, agora o time campineiro soma 10 pontos. O desafio seguinte do Atlético é nessa quinta-feira (23), contra o Iporá, no Olímpico.

O jogo

O primeiro tempo do clássico não fez jus ao tamanho das duas equipes. O Vila começou melhor, mas chegou poucas vezes, já o Atlético mal incomodou o goleiro vilanovense. A primeira boa chance foi do tigrão. A única boa chance do primeiro tempo foi do colorado. Maguinho chegou bem pela direita, tentou arriscar de fora da área, mas a defesa corta, no rebote, o próprio lateral bateu de esquerda, para uma grande defesa do goleiro Kléver.

Já a segunda etapa foi mais movimentada. Aos 7 minutos, o Atlético quase marcou. Viçosa adiantou o zagueiro Brunão, chegou na linha de fundo e cruzou para Willians, porém na hora do chute, PH antecipou o atacante, impedindo o gol.

Melhor na partida, o Atlético chegou ao seu gol aos 20 minutos. Após chute de fora da área, Viçosa iria sair na cara do gol, mas foi derrubado na meia-lua. Na cobrança de falta, Wanderson bateu forte no canto do goleiro Wendell, que chegou atrasado e não conseguiu impedir o gol atleticano.

A partir dos 40 a partida esquentou completamente. Na primeira chance, após a bola sobrar para Vandinho na marca do pênalti, o atacante mandou por cima do gol. Aos 44 minutos, uma blitz vilanovense. Na primeira chance, depois de cobrança de falta, Jonathan chegou livre na segunda trave, mas bateu em cima do goleiro Kléver, que colocou para fora. Na cobrança de escanteio, a bola caiu na cabeça do atacante Vandinho, que desviou para o gol, mas o goleiro Kléver foi muito bem e fez uma defesa espetacular.

Após isso, o tigre até tentou continuar a pressão, mas a defesa do rubro-negro conseguiu se defender muito bem. Final de clássico, Atlético 1, Vila Nova 0.

Ficha técnica

Vila Nova 0 x 1 Atlético

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Bruno Rezende

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Hugo Correa

Público: 6.160 (Pagantes)

Renda: R$ 113.445,00

Gol: Wanderson aos 20’ do segundo tempo (Atlético)

Vila Nova

Wendell; Maguinho, Brunão, Alemão, Jonathan; Ph, Geovane (Everton), Marcos Serrato (Vandinho), Fagner (Moares Jr.); Moisés, Wallyson. Técnico: Mazola Júnior

Atlético

Kléver, Daniel Borges, Roger Carvalho, Bruno Pacheco (Wanderson); Betinho, Silva (Negueba), Luiz Fernando, Jorginho; Willians (Eduardo), Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo