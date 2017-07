Com gol de artilheiro e Andrezinho inspirado, Goiás goleia o CRB pela Série B

O Goiás de Argel Fucks venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda com portões fechados, por causa da punição imposta pelo STJD, a equipe goiana bateu o CRB, no Serra Dourada, na tarde deste sábado (29), por 3 a 0, pela 17ª rodada da competição nacional. Os gols da partida foram marcados por Léo Gamalho, Júnior Viçosa e Andrezinho.

O resultado positivo é o segundo consecutivo do time esmeraldino. Antes, o Goiás venceu o Ceará por 1 a 0. A equipe alviverde volta a se aproximar do G4, grupo que garante vaga na elite da próxima temporada, o clube goiano aparece na 10ª colocação com 23 pontos - 4 atrás do Internacional, 4º colocado. O Goiás ainda pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Criciúma e Boa Esporte, caso os times vençam Náutico e Luverdense, respectivamente.

Já o CRB, que não vence há três rodadas - dois empates e uma derrota -, deixa o G4 da Série B. A equipe alagoana é a 7ª colocada com 25 pontos.

O próximo compromisso de Goiás e CRB acontecem próxima semana. Na terça-feira (?), o CRB visita o Paraná, no Durival de Brito, às 19h15. No mesmo dia, um pouco mais tarde (21h30), o Goiás entra em campo diante do Internacional, em Porto Alegre.

1º tempo



A máxima do futebol do que não faz toma deu as caras no Serra Dourada neste sábado (29). O início da partida mostrava que o Goiás teria amplo domínio da posse de bola e precisaria se impor nas jogadas ofensivas. O resultado, no entanto, foi de um rival atento aos contra-ataques e que aproveitada a fragilidade defensiva dos lados do campo do time alviverde.



Em duas oportunidades, o Galo chegou rápido pelos lados. O zagueiro Gabriel e o atacante Neto Baiano tiveram as chances de levar perigo a meta de Marcelo Rangel. Para sorte do clube os cabeceios dos atletas visitantes saíram pela linha de fundo.



A parada técnica ajudou o Goiás. Durante a conversa rápida entre um gole de água e outro, o técnico Argel Fucks pediu mais jogada junto ao atacante Carlos Eduardo. Logo na primeira troca de passes pelo lado direito, o atacante levou a melhor sobre a defesa do CRB e rolou para o meio da área. A bola encontrou Andrezinho, que livre, finalizou para o fundo das redes do goleiro Edson.



A tarde parecia ser mesmo do camisa 10 do Goiás. 12 minutos depois do primeiro gol, Andrezinho, aos 42 minutos, recebeu novo passe de Carlos Eduardo. Dessa vez o meia cruzou para dentro da área. Na medida para Léo Gamalho escorar e acaba com sua seca particular de gols que já durava 106 dias - o último tento do camisa 9 foi contra o Fluminense, de pênalti, pela Copa do Brasil.



2º tempo



Se havia alguma esperança do Galo se recuperar na partida, ela se encerrou aos três minutos da etapa final de jogo. Após cobrança de escanteio realizada por Andrezinho, o zagueiro Fábio Sanches desvio e a bola encontrou outro artilheiro que estava na seca de mais de 100 dias sem marcar. Junior Viçosa, livre, apenas escorou para o fundo das redes do goleiro Edson e marcou seu primeiro gol com camisa do Goiás após seu retorno ao clube alviverde.



O CRB, no entanto, não se abateu com o resultado e passou a pressionar o Goiás. Porém, a equipe alagoana se esbarrou no paredão Marcelo Rangel. Aos 14 minutos, após bobeada do meio-campo esmeraldino, a bola sobrou livre com o lateral Marcos Martins, que cruzou rasteiro. A bola passou pelos defensores do Goiás e iria encontrar o artilheiro Neto Baiano. Antes, Rangel esticou o braço e afastou o perigo.



Aos 22 minutos o time alagoano teve sua melhor chance na partida. Depois de falta do zagueiro Fábio Sanches, o árbitro da partida marcou pênalti para o Galo. O defensor foi expulso e desfalca o Goiás diante do Internacional. Na cobrança, no entanto, Neto Baiano bateu e Rangel defendeu. Foi a 7ª defesa de pênalti do camisa 1 na temporada - em 12 cobranças.



Com um a menos, o Goiás recuou em campo e acabou permitindo mais chances de gols do time visitante. Contudo, a tarde era de Rangel, que salvou a equipe esmeraldina em outras oportunidades e garantiu a primeira partida sem gols sofridos pelo alviverde como mandante na Série B.



FICHA TÉCNICA

17ª rodada - Série B

Jogo: Goiás 3x0 CRB

Local: Serra Dourada

Árbitro: José Woshington da Silva (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca (PE) e Fabrício Leite Sales (PE)

Goiás: Marcelo Rangel; Tony, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Elyeser e Andrezinho (Everton Sena); Carlos Eduardo, Léo Gamalho (Aylon) e Júnior Viçosa (Léo Sena). Técnico: Argel Fucks

CRB: Edson; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego (Pedro Botelho); Yuri (Rodrigo Souza), Danilo Pires (Italo), Toni e Chico; Neto Baiano e Erick. Técnico: Dado Cavalcanti.

Gols: Andrezinho, aos 29’, Léo Gamalho, aos 42’ do 1º tempo, Júnior Viçosa, aos 3’ do 2º tempo (Goiás).

Cartões Amarelos: Fábio Sanches (Goiás), Flávio Boaventura (CRB).

Cartão vermelho: Fábio Sanches (Goiás).

Público pagante: não houve

Público total: não houve

Renda: não houve