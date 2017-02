Com gol contra, Vila Nova vence Anápolis no Jonas Duarte

O Vila Nova estava há três jogos sem vencer e foi até o estádio Jonas Duarte encarar o Anápolis, pela 7ª rodada do Goianão. Para manter a liderança do campeonato, o colorado não respeitou os donos da casa e partiu para cima. Mesmo com um sufoco do Galo da Comarca no fim, o Tigrão saiu com a vitória por 1 a 0, gol contra do lateral Rafael Furlan.

Com o triunfo, o Tigrão chegou aos 14 pontos e continua líder do Grupo A e do Estadual. No Goiano, o próximo duelo do colorado é no domingo (5), contra o Rio Verde, em Goiânia. Antes disso, o clube tem o Vasco pela frente, na quarta-feira (1º), pela Copa do Brasil. Já o Anápolis continua na lanterna do Grupo B, com 5 pontos. O adversário na próxima rodada é o Iporá, fora de casa.

O Jogo

A partida começou a todo vapor. Logo aos 2 minutos, o Vila mostrou seu poder ofensivo. Marcos Serrato desviou de cabeça para Matheus Anderson, que invadiu a área e bateu cruzado. A bola passou pelo goleiro e Rafael Furlan tentou tirar, mas acabou mandando a bola para o fundo das redes.

Mesmo jogando fora de casa, o Tigre estava bastante à vontade. Aos 20 minutos, por pouco o colorado não ampliou. Moisés recebeu na esquerda e tocou para Marcos Serrato, que dominou, fez o giro e bateu a forte no canto, mas o goleiro João Vitor pulou para fazer uma grande defesa.

O Anápolis, pressionado pela torcida, mal conseguia atacar. No primeiro tempo, a grande oportunidade só surgiu aos 43, quando Robston levou pela esquerda e cruzou na cabeça de Régis, que, sozinho dentro da área, mandou fraquinho nas mãos do goleiro Wendell.

Na segunda etapa, o Galo da Comarca partiu para cima do Vila, mas o Tigre era muito perigoso nos contra-ataques. Foi justamente em uma jogada assim que o colorado quase matou o jogo. Serrato recebeu de Moisés pela esquerda, trouxe para o meio e bateu forte, mas novamente o goleiro João Vitor foi muito bem para salvar os donos da casa.

O Anápolis, mesmo com mais posse de bola não conseguiu ter uma grande chance. A primeira boa oportunidade surgiu aos 21 minutos, quando Quirino tentou um cruzamento direto e quase surpreendeu o goleiro vilanovense. A pressão do Galo continuou, mas eles não eram muito efetivos. A última boa chance do jogo foi aos 40 minutos, após uma bate rebate na área do tigre, a bola estava entrando, mas Alemão chegou para tirar em cima da linha.



FICHA TÉCNICA

Anápolis: João Vitor (Wagner Bueno), Neilson, Igor, Valdomiro, Rafael Furlan; Helder, Robston (Pedro Henrique), Felipe Bainao, Lucas Sotero; Elias (Régis) e Quirino. Técnico: Waldemar Lemos

Vila Nova: Wendell; Maguinho, Wesley Matos (Alisson Brand), Brunão, Jonathan; PH, Fagner, Everton, Marcos Serrato (Alemão); Moisés, Matheus Anderson (Marcos Vinícius). Técnico: Marcelo Dias



Local: Estádio Jonas Duarte, Anápolis

Árbitro: Elmo Resende

Assistente 1: Cristhian Passos

Assistente 2: Alexandre Amaral

Gols: Rafael Furlan (contra) 2’ do primeiro tempo;

Renda: R$ 65.165,00

Público pagante: 3.138