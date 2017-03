Com gol aos 49 do 2º tempo, Vila Nova vira sobre o Rio Verde e volta à liderança

Um rival que já tinha dado trabalho no 1º turno voltou a impor dificuldades para o Vila Nova no 2º turno do Goianão, em partida neste domingo (5), pela 8ª rodada do Estadual. Mas, depois de sair atrás, o Tigre teve forças para buscar a virada contra o Rio Verde e vencer por 2 a 1 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

O zagueiro Wesley Matos foi o herói colorado ao marcar, aos 49 minutos do segundo tempo, o gol da vitória. Foi o terceiro gol do jogador no Estadual. Wallyson também foi decidido na partida ao dar duas assistências.

Com o resultado, o Tigre volta à liderança do Grupo A e do Goianão após ter sido momentaneamente ultrapassado pelo Goiás, que vence o Goianésia no sábado. Com 17 pontos, o Vila Nova está 3 pontos à frente do alviverde.

No primeiro tempo, o Rio Verde foi o dono do jogo. Aos 14 minutos, Wendell fez defesa providencial em chute de André Luís, que comandou as ações de ataque do clube do Sudoeste goiano. Nesta jogada, o jogador tabelou e, pela direita da área, chutou para o gol.

Depois de muito pressionar, o Rio Verde chegou ao gol aos 35 minutos. Rogerinho cruzou na medida para o gol de cabeça de André Luís. O Vila Nova teve chance do empate no finalzinho da etapa, mas foi para o intervalo em desvantagem.

O Tigre voltou perdido para o segundo tempo, procurando se encaixar. Enquanto isso, sofria pressão do Rio Verde. André Luís e Rogerinho perderam chances de aumentar a diferença no início da etapa complementar.

Aos poucos, o colorado entrava no jogo. Moisés perdeu chance do empate e Wallyson, em cobrança de falta, também não conseguiu marcar. Aos 30 minutos, a torcida começou a cobrar a equipe, vaiando o time.

As críticas foram o gatilho para Moisés, que recebeu passe de Wallyson, aos 38 minutos, e chutou cruzado para empatar. Com a igualdade, o Vila Nova passou a buscar a virada e conseguiu com o gol de cabeça de Wesley Matos após cobrança de escanteio de Wallyson.

Eliminado da Copa do Brasil, o Tigre só volta a campo no próximo fim de semana. No domingo, às 16 horas, enfrenta o Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira, no interior goiano.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Jonathan (Patrick); Billy (Marcos Vinícius), Fagner, Éverton (Morais Júnior) e Hiroshi; Wallyson e Moisés. Técnico: Mazola Júnior

RIO VERDE: Tom; Bruno Leite, Rogério, Pierre e Roger Guerreiro; Bruno Sabino, Vítor Hugo, Jair (Makelelê) e Rogerinho; André Luís (Léo Guerreiro) e Saulo (Léo). Técnico: Régis Amarante

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Leone Carvalho e Adriano Mendes

Gols: André Luís, aos 35 minutos do 1º tempo; Moisés, aos 38 minutos do 2º tempo; Wesley Matos, aos 49 minutos do 2º tempo

Público: 2.066 pagantes

Renda: R$ 25.430,00