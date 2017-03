Com força total no clássico, Flu e Bota querem se firmar na Taça Rio

Mesmo com desfalques, Botafogo e Fluminense entram em campo hoje, às 21h45, no Engenhão, buscando se firmar no 2º turno do Campeonato Carioca e, enfim, voltando todas as atenções à Taça Rio.

Com o foco voltado à Copa Libertadores, o Botafogo foi o 3º colocado no seu grupo na Taça Guanabara e nem se classificou às semifinais. Novamente fora da zona de classificação do seu grupo, que é liderado por Flamengo e Nova Iguaçu, a equipe de Jair Ventura precisa de um bom resultado hoje para não correr o risco de repetir a frustração. Como só volta a atuar pela competição continental em abril, o técnico escalará força máxima no clássico.

Já o Fluminense, apesar de ter vencido a Taça Guanabara e estar garantido na semifinal do Estadual, vem de uma surpreendente derrota para o Nova Iguaçu, em casa, por 3 a 1. Um bom resultado no Engenhão pode embalar novamente a equipe.

Buscando evitar um novo resultado negativo, Abel Braga antecipou que voltará a escalar os titulares. Os únicos desfalques confirmados são Gustavo Scarpa, lesionado, e Orejuela, convocado pela seleção equatoriana. Recuperando-se de problema muscular, Lucas é dúvida.

“O jogo é complicado, o Botafogo vem de um bom momento. O comandante é maravilhoso. Ele tem um grande futuro, tenho certeza. É muito bom. Os jovens, aliás, são bons. Ele, Zé Ricardo e Eduardo Baptista. A classificação na Libertadores deu moral a ele.”

Jair Ventura, por sua vez, também enalteceu o adversário e seu treinador. “O Abel é um profissional que sempre admirei e vai ser legal fazer um jogo com um professor de tantas histórias e títulos. Crescemos com essas situações”, destacou o técnico. “O clássico dá um friozinho na barriga. Mas a importância de ganhar é a mesma.”