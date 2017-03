Com falha de zagueiro, Vasco vence Vila Nova e leva vaga na Copa do Brasil

O filme de 2006 se repetiu. Depois de eliminar o Fast Clube-AM na 1ª fase da Copa do Brasil, o Vila Nova parou novamente em um time carioca e foi eliminado do torneio nacional. Mesmo sem o meia Nenê, o Vasco da Gama superou a equipe goiana, na noite desta quarta-feira (1º), no Serra Dourada, ao vencer por 2 a 1 o duelo válido pela 2ª fase da competição. Os gols da partida foram marcados por Thalles e Wagner para o Vasco; Wallyson descontou para o Vila.

Com o resultado, o Tigre se despede da Copa do Brasil. Em 2006, após eliminar um clube amazonense o Vila Nova passou pelo Paysandu, mas parou no Fluminense. Já o Gigante da Colina segue vivo na competição e encara na 3ª fase do torneio o Vitória-BA. O primeiro jogo acontece na próxima quarta-feira (8) e o jogo da volta será no dia 15. Nesta quinta-feira (2), a CBF irá realizar o sorteiro que define os mandos de campo.

Agora, o Vila Nova liga novamente a chave do Campeonato Goiano, onde o time comandado por Mazola Júnior é líder na classificação geral. No próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Tigre recebe o Rio Verde, em partida válida pela 8ª rodada do Estadual. O Vasco, por sua vez, volta a campo no dia 8 quando encara o Vitória-BA, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

1º tempo

Vila Nova e Vasco começaram o duelo de formas bem distintas. O clube goiano priorizou os contra-ataques sempre procurando a velocidade da dupla Wallyson e Moisés, mas esbarrou nos próprios erros de passes e na forte marcação da equipe cruzmaltina.

Já o time comandado por Cristóvão Borges dominou as ações na posse de bola e mostrou muitas qualidades nos passes realizados. Apesar da marcação colorada, o Vasco mostrou que levaria perigo pelos lados do campo. Abusando das viradas dos jogos, o clube carioca soube aguardar o momento certo para finalizar a gol e na primeira que acertou o alvo, as redes do goleiro Wendell foram balançadas.

Aos 15 minutos, após jogada rápida pelo setor esquerdo, o lateral Henrique cruzou com perfeição e a bola encontrou o atacante Thalles. O camisa 9 do Vasco pegou de primeira, acertou o travessão, e a bola entrou para o fundo das redes.

A resposta do Vila Nova durou exatos 16 minutos. Nesse período, o jogo seguiu a mesma tona: Gigante da Colina com maior posse de bola e o Tigre abusando das jogadas de velocidades. Quando priorizou o toque de bola, o Vila encontrou o tento de empate. Aos 31 minutos, após troca de passes na entrada da área, o lateral Gilberto tocou a bola com a mão. O árbitro Leandro Vuaden não teve dúvidas no lance e sinalizou penalidade para o time colorado. Na cobrança, Wallyson deixou tudo igual no Serra Dourada.

2º tempo

A etapa decisiva começou da mesma forma como o primeiro tempo: truncada. Vila Nova e Vasco mostraram muita efetividade na marcação e nas viradas de jogos, mas os rivais apresentaram os mesmos defeitos da primeira etapa: erros de passes e faltas em número excessivo.

A primeira grande chance de gol foi do Tigre. Aproveitando a velocidade do meio-campo, o Vila Nova aos 19 minutos teve a chance de virar o marcador, mas Martín Silva espalmou o perigo, após chute colocado do “Profeta” Moisés.

As principais chances de gol continuaram sendo nas bolas paradas, mas nada que alterasse o placar. Os principais jogadores de criação, de ambas as equipes, estavam em noite pouco inspirada e por muitos momentos os “chutões” se tornaram rotineiros

Aos 40 minutos o castigo do Vila Nova chegou. Após cruzamento na grande área, o zagueiro Bruno Prado tentou afastar, mas acabou dando passe para o meia Wagner. O experiente meio-campista só teve o trabalho de tocar para as redes do gol de Wendell e garantir a classificação do time cruzmaltino.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Elio Nepomuceno de Andrade (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

Vila Nova: Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Bruno Prado, Alemão e Jonathan (Patrick); Fagner, Billy e Everton (Marcos Serrato); Wallyson e Moisés (Hiroshi). Técnico: Mazola Júnior.

Vasco: Martín Silva; Luan, Rodrigo, Henrique e Gilberto (Yago Pikachu); Jean, Douglas, Andrezinho (Escudero) e Wagner; Thalles e Kelvin (Guilherme). Técnico: Cristóvão Borges.

Gols: Thalles, aos 15’ do primeiro tempo (Vasco); Wallyson, aos 31’ do primeiro tempo (Vila Nova); Wagner, aos 40’ do segundo tempo (Vasco)

Cartões Amarelos: Thalles, Gilberto, Henrique e Jean (Vasco) | Everton e Alemão (Vila Nova)

Público pagante: 14.698

Público presente: 15.613

Renda: R$ 296.230,00