Com escudo novo, Dragão curte euforia

Walter não faz o tipo do jogador que gosta de marketing. Para o diretor de futebol, Adson Batista, é “puro.” Porém, a contratação de Walter pode alavancar os projetos de marketing do clube. Ontem, o site oficial já divulgou novo escudo, composto por três estrelas: uma prateada (alusiva ao título da Série B) e outras duas douradas (referentes aos títulos da Série C). ...