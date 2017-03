Com Ederson e Diego Souza, Tite convoca seleção brasileira

O técnico Tite convocou, na manhã desta sexta-feira (3), os 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira nos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O goleiro Ederson, do Benfica e o atacante Diego Souza, do Sport, são as principais novidades.

Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino, que formam o time base do Brasil estão garantidos. A principal ausência é do lesionado Gabriel Jesus, do Manchester City.

A seleção enfrenta o Uruguai, no dia 23 de março, em Montevidéu. No dia 28 de março o adversário será o Paraguai, em São Paulo. O Brasil é líder nas Eliminatórias, com 27 pontos, e está invicto sob o comando do técnico Tite.



Confira a lista dos convocados:



GOLEIROS

Alisson (Roma)

Ederson (Benfica)

Weverton (Atlético Paranaense)

ZAGUEIROS

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

LATERAIS

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

MEIOS DE CAMPO

Casemiro (Real Madrid)

Diego (Flamengo)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit-RUS)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philipe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

ATACANTES

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Roberto Firmino (Liverpool)

Neymar (Barcelona)