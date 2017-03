Com dois gols de Juan, Goiás goleia o Goianésia e assume liderança do Grupo A

Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Goiano, o Goiás voltou a vencer pelo Estadual. 4 a 2 esse foi o placar da goleada sobre o Goianésia, em duelo que abriu a oitava rodada do Goianão, neste sábado (4), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Os gols da partida foram marcados por Tiago Luís, Juan (2) e Jean Carlos, pelo lado esmeraldino. Fábio da Silva e Márcio Bispo descontaram para o Azulão do Vale.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 14 pontos e assume a liderança da classificação geral da competição por conta dos critérios de desempates, mas ainda pode ser ultrapassado pelo rival Vila Nova no complemento da oitava rodada. O Goianésia, por sua vez, ocupa a penúltima colocação do Grupo B com oito pontos ganhos.

O Esmeraldino volta a ligar a chave da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (8), às 19h30, no Serra Dourada, o time alviverde recebe o Cuiabá no primeiro duelo da 3ª fase do torneio nacional. Pelo Estadual, o Goiás só volta a campo no próximo sábado (11), às 16 horas, no Serra Dourada, para fazer clássico com o Atlético. No dia seguinte, às 16 horas, o Goianésia recebe o Vila Nova, no Valdeir de Oliveira, em Goianésia.

1º tempo



Com boa movimentação pelo lado esquerdo do campo, o Goiás começou a partida diante do Goianésia com muitas jogadas de agilidade e toques de bola, principalmente envolvendo o quarteto Juan, Léo Sena, Tiago Luís e Patrick. O Goianésia, por sua vez, se aproveitava da velocidade do atacante Michael e visão de jogo da dupla Dinei e Juliano para assustar a meta de Marcelo Rangel.

No entanto, a primeira grande chance de perigo do duelo anunciou qual seria a principal arma do Alviverde no confronto.



Aos oito minutos Juan cobrou falta com perigo e forçou bela defesa do goleiro Luan, do Goianésia. O meio-campista, inclusive, mostrou novamente qualidade na bola parada e aos 24 minutos do primeiro tempo, quando cobrou falta com perfeição no ângulo do arqueiro do Azulão do Vale, abriu o placar na Serrinha - foi o primeiro gol do experiente meia com a camisa do Verde.



Não demorou muito e o Goiás ampliou o marcador na partida. Seis minutos depois de fazer o 1 a 0, Tiago Luís arriscou de muito longe em nova cobrança de falta, e ainda contou com “ajuda” do goleiro do Goianésia, para fazer o segundo tento do Esmeraldino no duelo.

2º tempo

A vitória virou goleada no Estádio Hailé Pinheiro, mas antes disso o famoso ditado “quem não faz, toma”, apareceu no confronto. Logo aos oito minutos da etapa final, Juliano fez bela jogada individual e deixou o atacante Dinei na cara do gol. O camisa 9, no entanto, finalizou errado e a bola passou longe da meta de Rangel.



O castigo chegou em um intervalo de 12 minutos. Aos 11, após bela jogada individual, Juan foi derrubado dentro da área e o árbitro Jefferson Ferreira não teve dúvidas ao sinalizar pênalti para o Goiás. O próprio meia cobrou a penalidade e ampliou o marcador. Aos 23 minutos foi a vez de Jean Carlos, que havia entrado há poucos instantes, transformar o placar em goleada. Pedro Bambu fez bela jogada pela lateral direita e cruzou para grande área, Patrick tocou para o meia que finalizou de primeira para o gol.



O duelo após o tento teve ritmo diminuído por parte do Alviverde. O Azulão do Vale, no entanto, partiu para cima visando diminuir o vexame. As jogadas do clube tinham quase sempre Michael e Dinei como alvos, mas a dupla não estava em tarde inspirada. Já Márcio Bispo e Fábio da Silva conseguir ser mais competentes na equipe do Vale do São Patrício.



Os defensores em duas oportunidades diminuíram o certame na Serrinha com duas belas finalizações, que não tiveram chances de serem defendidas pelo goleiro Marcelo Rangel. Porém, foi só.



FICHA TÉCNICA

Local: Hailé Pinheiro Cidade: Goiânia

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Hugo Correa e Cristhian Passos



Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Everton Sena, Fábio Sanches (David Duarte), Patrick; Victor Bolt (Rezende), Léo Sena e Juan (Jean Carlos); Tiago Luís, Carlos Eduardo e Aylon. Técnico: Gilson Kleina.



Goianésia: Luan; Iury, João Marcos, Fabio da Silva e Marcos Vinicius (Márcio Bispo); Bruno Henrique, Gabriel (Yan), Robson Alemão (Daniel) e Juliano; Dinei e Michael. Técnico: Jorge Saran



Gols: Juan, aos 24’ do 1º tempo (Goiás); Tiago Luís, aos 30’ do 1º tempo (Goiás); Juan, aos 11’ do 2º tempo (Goiás); Jean Carlos, aos 23’ do 2º tempo (Goiás); Fábio Silva, aos 25’ do 2º tempo (Goianésia); Márcio Bispo, aos 43’ do 2º tempo (Goianésia).



Cartões Amarelos: Michael e Juliano (Goianésia) | Marcelo Rangel e Léo Sena (Goiás)



Público pagante: 1.971

Público total: 2.134

Renda: R$ 26.734,00