Com dificuldades, Atlético vence Iporá fora de casa

No primeiro jogo disputado em casa, válido pela 1ª Divisão do Estadual, o Iporá não conseguiu fazer frente ao Atlético, campeão da Série B do Brasileiro de 2016, na abertura da 2ª rodada do Goianão. A partida foi disputada à tarde, no Estádio Ferreirão, em Iporá. O Dragão venceu por 1 a 0 - fez o único gol aos 35 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de Alípio, uma das novidades do Atlético em 2016. Foi o primeiro triunfo atleticano neste ano - havia perdido dois amistosos por 1 a 0 (do Gama e Aparecidense) e o clássico diante do Vila Nova, também por 1 a 0.

Agora, o Atlético faz outro clássico, domingo, contra o Goiás. Já o time iporaense se mantém com 1 ponto - empatou na estreia (1 a 1).

O Atlético se mostrou distante do time que foi campeão da Série B 2016. É verdade que alguns dos destaques da campanha deixaram o Dragão, mas os que chegaram ainda não convenceram. O atual time tenta manter o estilo de jogo do ano passado, com toques rápidos e tentativas de usar os lados do campo para trabalhar a bola. Porém, falta o encaixe.

Assim, o Atlético passou sufoco nas poucas vezes em que o Iporá chegou ao ataque. Johnny Dias, rápido atacante que deu muito trabalho à defesa atleticana, criou e perdeu algumas chances. Foi expulso no segundo tempo e, assim, facilitou a vida do Dragão. Numa das boas jogadas, o Atlético chegou ao único gol. Falta na entrada da área. O meia atacante Alípio cobrou, colocado, por cima da barreira. Gol da vitória, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Iporá 0

Cleriston; Lucas Mendes, Rodrigo Milanez, Márcio Luiz e Ari; Wesly,

Jean Batista (Gabriel), Everton Luís (Vinícius Leite) e Rodrigo Alves;

Paulo Henrique (Yago) e Johnny Dias. Técnico: Everton Goiano

Atlético 1

Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Abuda e

Betinho (Jonathan); Jorginho, Alípio (Luiz Felipe) e Willians (Eduardo);

Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Ferreirão (Iporá). Árbitro: Elmo Resende. Assistentes:

Márcio Soares e Adailton Fernando. Público e renda: não divulgados.

Gol: Alípio aos 35 minutos do 1º tempo. Expulsão: Johnny Dias.