Com Diego Alves e Rodriguinho, Tite convoca seleção para amistosos em junho

Com Diego Alves, Rodriguinho e outras novidades, o técnico Tite convocou a seleção brasileira, nesta sexta-feira (19), para dois amistosos. A convocação é para as partidas contra Argentina, que terá Jorge Sampaoli no comando, e Austrália, em junho, em Melbourne.

Com 24 nomes, a lista foi divulgada pelo técnico Tite nesta sexta-feira (11), na sede da CBF, no Rio. Jogadores como Neymar, Marcelo, Daniel Alves e Miranda foram deixados de fora da lista por causa de período de férias, questões físicas ou final da Liga dos Campeões, segundo o preparador físico Fábio Mahseredjian.

CONVOCAÇÃO DE TITE

GOLEIROS

Diego Alves (Valencia)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica)

DEFENSORES

David Luiz (Chelsea)

Gil (Shandong)

Jemerson (Monaco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Thiago Silva (PSG)

Alex Sandro (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Rafinha (Bayern de Munique)

MEIO-CAMPISTAS

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Paulinho (Guangzhou)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing)

Rodriguinho (Corinthians)

Willian (Chelsea)

ATACANTES

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Taison (Shakhtar Donetsk)