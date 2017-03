Com dúvidas no meio e ataque, Marcelo Cabo começa a definir Atlético

O Atlético só volta a jogar pelo Goianão domingo, em Itumbiara, diante do time da casa. O técnico Marcelo Cabo tenta, no tempo livre de dez dias, acertar o time para buscar a 4ª vitória no Estadual. Nos treinos, o técnico dá pistas de que deve mudar o time.

A defesa deve ser a mesma do empate sem gols com o Iporá - Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Wanderson. Do meio até o ataque, aparecem as dúvidas do treinador.

O volante Abuda, recuperado, deve ganhar vaga de Betinho, que passa a brigar por posição com Silva. Na armação, há a expectativa de que, a partir desta quarta-feira (1º), com treinos em dois períodos, o meia Jorginho possa voltar a treinar com bola. Suspenso no último jogo e com fadiga muscular, Jorginho fez muita falta - no lugar dele, Alípio tem sido testado.

Na frente, Marcelo Cabo tem à sua disposição: Negueba, Willians, Luiz Fernando e Júnior Viçosa para ocupar três vagas. Willians e Negueba se revezam nos treinos e devem disputar a posição.

O Dragão, domingo, deve ter Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Wanderson; Abuda e Silva (Betinho); Jorginho, Luiz Fernando e Willians (Negueba); Júnior Viçosa.